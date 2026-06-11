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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 giugno 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di vivere rapporti più stabili e coerenti con ciò che desiderate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo favorisce organizzazione, pianificazione e capacità gestionale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 giugno 2026), con queste stelle potreste comprendere meglio la direzione che sta prendendo il rapporto di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Giove sono ancora a favore. Avete intuizioni brillanti, una notevole capacità di leggere le situazioni e la possibilità concreta di trovare soluzioni efficaci.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere sta per tornare favorevole. Il rischio principale è quello di attribuire troppo peso a piccoli contrattempi o a parole pronunciate senza cattive intenzioni. Per quanto riguarda il lavoro, molti progetti stanno avanzando, anche se con ritmi diversi da quelli che avevate immaginato.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è per l’ultima settimana opposta. Da tempo state cercando di mantenere un equilibrio all’interno di alcune relazioni, ma ci sono situazioni che non possono più essere ignorate. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovarvi a difendere una posizione o a chiarire alcuni aspetti professionali che ritenete importanti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 giugno 2026), se c’è qualcosa da dire o stabilire meglio parlare subito. Alcune relazioni stanno attraversando un momento di trasformazione e questo può generare dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, emerge un forte bisogno di valutazione e di analisi.

PESCI

Cari Pesci, le stelle favoriscono la comunicazione, la complicità e la nascita di nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo appare dinamico e costruttivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle favoriscono la comunicazione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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