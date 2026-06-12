Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende intraprendenti, ma oggi il cielo vi suggerisce di evitare inutili prove di forza. Nel lavoro potreste ottenere di più con la diplomazia che con l’impulsività. Una questione economica richiede attenzione ma non preoccupazione. In amore siete passionali e desiderosi di conferme, ma qualcuno potrebbe aver bisogno di tempi diversi dai vostri. La pazienza sarà una virtù preziosa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accompagna con un’energia rassicurante. Nel lavoro si rafforzano situazioni che negli ultimi tempi vi hanno dato qualche dubbio. Potrebbero arrivare conferme o piccoli vantaggi pratici. In amore avete voglia di costruire e di sentirvi parte di qualcosa di solido. Una serata tranquilla potrebbe regalarvi emozioni sincere.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende vivaci e curiosi. Oggi le parole avranno un peso particolare e potreste convincere qualcuno della bontà delle vostre idee. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti per chi opera nel commercio, nella comunicazione o nei contatti con il pubblico. In amore è il momento di essere più chiari e meno sfuggenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende protagonisti di una giornata molto sensibile. Nel lavoro riuscite a intuire dinamiche che altri non vedono e questo vi dà un vantaggio importante. In amore cercate vicinanza e comprensione. Un gesto affettuoso ricevuto al momento giusto potrebbe migliorare notevolmente il vostro umore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi regala energia. Nel lavoro siete pronti a prendere iniziative che potrebbero portarvi soddisfazioni nel prossimo futuro. In amore emerge il desiderio di essere apprezzati per quello che siete davvero. Oggi meno orgoglio e più spontaneità vi porteranno fortuna.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e concretezza. È una giornata ideale per sistemare questioni pratiche e per fare programmi a lungo termine. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi consiglio. In amore evitate di soffermarvi su dettagli irrilevanti e concentratevi su ciò che conta davvero.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma anche una riflessione importante. Nel lavoro potreste essere chiamati a scegliere tra due strade diverse. In amore il dialogo torna protagonista. Le stelle favoriscono i chiarimenti e aiutano a ritrovare una serenità che sembrava lontana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza intuito e fascino. Oggi riuscite a capire immediatamente chi è sincero e chi no. Nel lavoro questa capacità vi aiuterà a evitare errori. In amore siete profondi e magnetici. Una persona potrebbe restare particolarmente colpita dal vostro modo di essere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge a guardare oltre gli orizzonti abituali. Nel lavoro potreste iniziare a progettare qualcosa di nuovo. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche il desiderio di vivere emozioni autentiche. Una sorpresa potrebbe rendere la serata più interessante del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro la costanza viene premiata e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro impegno. In amore cercate di essere meno riservati. Le persone che vi vogliono bene hanno bisogno di sentire la vostra presenza emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 giugno 2026), Urano porta idee innovative e voglia di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi particolarmente efficace. In amore sentite il bisogno di rapporti sinceri e stimolanti. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più sensibile.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Oggi potreste ricevere una conferma emotiva che aspettavate da tempo. Nel lavoro fidatevi dell’istinto, ma senza trascurare gli aspetti pratici. In amore il cielo è dolce e favorevole agli incontri e alle riconciliazioni.