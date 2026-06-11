Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona coraggio e iniziativa. Nel lavoro siete pronti a superare un ostacolo che negli ultimi giorni vi ha creato qualche fastidio. In amore le stelle favoriscono i chiarimenti e le parole sincere. Evitate però di pretendere risposte immediate da chi ha bisogno di riflettere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e vi aiuta a vivere questa giornata con maggiore serenità. Nel lavoro emergono possibilità di crescita o miglioramento. In amore vi sentite più disponibili ad aprire il cuore e a lasciarvi coinvolgere dalle emozioni.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente rapida e brillante. Oggi potreste ricevere una proposta interessante o una notizia che apre nuovi scenari. Nel lavoro i contatti saranno favoriti. In amore cercate di non lasciare tutto sul piano delle parole: i fatti contano quanto le promesse.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende intuitivi e profondi. Nel lavoro riuscite a percepire cambiamenti nell’aria prima degli altri. In amore il cielo favorisce la tenerezza e il recupero di una maggiore complicità. Una persona potrebbe dimostrarvi più affetto del previsto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro avete la possibilità di ottenere visibilità e riconoscimenti. In amore, però, sarà importante ascoltare di più e parlare un po’ meno. La comprensione reciproca nasce anche dal silenzio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mantenere ordine e lucidità. Nel lavoro siete tra i più efficienti dello zodiaco e oggi potreste raccogliere risultati concreti. In amore evitate di analizzare tutto nei minimi dettagli. Le emozioni hanno bisogno di respirare.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce incontri e confronti positivi. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto. In amore torna il desiderio di armonia. Le coppie possono recuperare intesa, mentre i single avranno occasioni interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro siete concentrati e difficili da fermare. In amore il fascino è in crescita e qualcuno potrebbe guardare a voi con particolare interesse. Giornata intensa e ricca di emozioni.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove alimenta entusiasmo e voglia di novità. Nel lavoro si aprono prospettive che meritano attenzione. In amore cercate di vivere il presente senza pensare troppo a ciò che potrebbe accadere domani. La spontaneità sarà premiata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi aiuta a consolidare risultati e progetti. Nel lavoro siete affidabili e rispettati. In amore il cielo invita a lasciar cadere qualche barriera emotiva. Una maggiore apertura renderà i rapporti più forti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 giugno 2026), Urano porta creatività e desiderio di cambiamento. Nel lavoro una soluzione originale potrebbe risolvere un problema che sembrava complicato. In amore cercate autenticità e libertà, ma senza allontanarvi da chi tiene davvero a voi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata ricca di emozioni e intuizioni. Nel lavoro una vostra percezione potrebbe rivelarsi corretta. In amore il cielo favorisce dichiarazioni, incontri e momenti di grande dolcezza.