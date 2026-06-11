Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 giugno2026:
Cari Ariete, Marte vi dona coraggio e iniziativa. Nel lavoro siete pronti a superare un ostacolo che negli ultimi giorni vi ha creato qualche fastidio. In amore le stelle favoriscono i chiarimenti e le parole sincere. Evitate però di pretendere risposte immediate da chi ha bisogno di riflettere.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e vi aiuta a vivere questa giornata con maggiore serenità. Nel lavoro emergono possibilità di crescita o miglioramento. In amore vi sentite più disponibili ad aprire il cuore e a lasciarvi coinvolgere dalle emozioni.
Cari Gemelli, Mercurio rende la mente rapida e brillante. Oggi potreste ricevere una proposta interessante o una notizia che apre nuovi scenari. Nel lavoro i contatti saranno favoriti. In amore cercate di non lasciare tutto sul piano delle parole: i fatti contano quanto le promesse.
Cari Cancro, la Luna vi rende intuitivi e profondi. Nel lavoro riuscite a percepire cambiamenti nell’aria prima degli altri. In amore il cielo favorisce la tenerezza e il recupero di una maggiore complicità. Una persona potrebbe dimostrarvi più affetto del previsto.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro avete la possibilità di ottenere visibilità e riconoscimenti. In amore, però, sarà importante ascoltare di più e parlare un po’ meno. La comprensione reciproca nasce anche dal silenzio.
Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mantenere ordine e lucidità. Nel lavoro siete tra i più efficienti dello zodiaco e oggi potreste raccogliere risultati concreti. In amore evitate di analizzare tutto nei minimi dettagli. Le emozioni hanno bisogno di respirare.
Cari Bilancia, Venere favorisce incontri e confronti positivi. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto. In amore torna il desiderio di armonia. Le coppie possono recuperare intesa, mentre i single avranno occasioni interessanti.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro siete concentrati e difficili da fermare. In amore il fascino è in crescita e qualcuno potrebbe guardare a voi con particolare interesse. Giornata intensa e ricca di emozioni.
Cari Sagittario, Giove alimenta entusiasmo e voglia di novità. Nel lavoro si aprono prospettive che meritano attenzione. In amore cercate di vivere il presente senza pensare troppo a ciò che potrebbe accadere domani. La spontaneità sarà premiata.
Cari amici dei Capricorno, Saturno vi aiuta a consolidare risultati e progetti. Nel lavoro siete affidabili e rispettati. In amore il cielo invita a lasciar cadere qualche barriera emotiva. Una maggiore apertura renderà i rapporti più forti.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 giugno 2026), Urano porta creatività e desiderio di cambiamento. Nel lavoro una soluzione originale potrebbe risolvere un problema che sembrava complicato. In amore cercate autenticità e libertà, ma senza allontanarvi da chi tiene davvero a voi.
Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata ricca di emozioni e intuizioni. Nel lavoro una vostra percezione potrebbe rivelarsi corretta. In amore il cielo favorisce dichiarazioni, incontri e momenti di grande dolcezza.