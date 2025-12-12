Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle parlano di rinascita emotiva e apertura al nuovo. Stai lasciando andare qualcosa che non ti rappresenta più e questo ti rende più leggero.

In amore la diplomazia ti aiuta, ma evita di tenere tutto dentro: parla, esprimi ciò che senti, anche se non è perfetto. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Sul lavoro si apre una fase di ristrutturazione: nuove responsabilità in arrivo o un cambiamento di ruolo. Mantieni equilibrio, non tutto deve essere deciso subito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 dicembre 2025), settimana intensa, profonda, ricca di sensazioni forti — proprio come piace a te. In amore non mancano emozioni e attrazione: chi vive una relazione stabile scoprirà nuova complicità; chi ha chiuso da poco, potrebbe essere attratto da una persona misteriosa o affascinante. Sul lavoro hai un intuito potentissimo: segui quella sensazione che ti indica la strada.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un periodo di grande vitalità. Hai voglia di viaggiare, imparare, cambiare, evolvere. Nulla ti frena, e questo è un segnale molto positivo. In amore le discussioni recenti si risolvono: l’orizzonte si apre e torna il sorriso. I single potrebbero vivere un flirt leggero ma molto piacevole. Sul lavoro nuove opportunità si fanno largo: qualcuno nota le tue capacità e potrebbe proporti un passo avanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana costruita sulla concretezza. Ti senti un po’ stanco ma determinato, e questo atteggiamento ti permette di portare a casa risultati che altri considererebbero impossibili. In amore chiedi autenticità e la otterrai: basta poco per sentirti più sicuro. I rapporti nati da poco diventano più seri. Sul lavoro stai consolidando una posizione importante: presto potresti ricevere un riconoscimento o una proposta che migliora la tua stabilità economica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 dicembre 2025), giornate originali, creative, a tratti imprevedibili. Hai voglia di cambiare schema e di sorprendere te stesso. In amore l’andamento è a onde: momenti di grande vicinanza si alternano a bisogno di spazio. Comunica le tue esigenze e tutto filerà meglio. Sul lavoro arrivano idee nuove e si aprono contatti interessanti: progetti creativi favoriti.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva, sensibile, ispirata. Hai un’intuizione potente che ti guida, segui quella voce interiore. In amore tutto si fa più intenso: chi è in coppia riscopre un romanticismo profondo; chi è single può vivere un incontro che tocca corde delicate. Sul lavoro arriva un momento di revisione: non temere i cambiamenti, perché qualcosa di migliore sta prendendo forma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: settimana emotiva, sensibile, ispirata. Hai un’intuizione potente che ti guida, segui quella voce interiore.