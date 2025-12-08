Icona app
Ultimo aggiornamento ore 06:00
Oroscopo
Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’8 al 14 dicembre 2025) per tutti i segni

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 dicembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 dicembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, cercate di prendere l’iniziativa, soprattutto nel lavoro. Marte favorisce decisioni rapide e coraggiose. È il momento di agire con determinazione, senza timore di sbagliare. La settimana porta una ventata di passione e intensità, con Venere che stimola i sentimenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, stabilità e riflessione. Sarà utile concentrarsi su progetti a lungo termine, soprattutto quelli che riguardano la sicurezza finanziaria. La pazienza sarà la chiave per superare eventuali ostacoli.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana si presenta ricca di opportunità comunicative. Cercate di sfruttare la buona posizione di Mercurio per avanzare in trattative e colloqui. L’attenzione deve essere posta sul non disperdere energie in troppe direzioni.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è al centro delle previsioni. Cercate di dedicare più tempo a voi stessi e alle relazioni più intime. È un buon momento per risolvere vecchie tensioni familiari e ritrovare armonia. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività sarà un punto di forza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 dicembre 2025), energia e voglia di emergere. Le stelle favoriscono iniziative coraggiose e la voglia di mettersi in mostra. È importante però mantenere un equilibrio, evitando conflitti inutili.

VERGINE

Cari Vergine, la Vergine è chiamata a riflettere su priorità e obiettivi. Dovete rivedere strategie di lavoro. Nel privato, potrebbero emergere piccole tensioni da gestire con diplomazia. La salute richiede attenzione.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di equilibrio e charme. È il momento di valorizzare relazioni importanti e consolidare rapporti professionali. La creatività è stimolata e si potranno trovare soluzioni brillanti a problemi complessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state vivendo una fase intensa e trasformativa. Cercate di affrontare cambiamenti con coraggio, soprattutto sul fronte lavorativo. Le emozioni saranno forti e profonde, richiedendo un’attenta gestione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cercate di uscire dalla routine ed esplorare nuove strade, soprattutto sul piano culturale e sociale. In amore, l’entusiasmo sarà contagioso, ma serve anche un po’ di pazienza…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana richiede concentrazione e disciplina. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di raggiungere i vostri scopi senza distrazioni. La famiglia rappresenta un punto di forza e di conforto.

ACQUARIO

Cari Acquario, dovete bilanciare indipendenza e collaborazione. Le relazioni sociali saranno particolarmente stimolanti. Nel privato, una buona comunicazione aiuterà a risolvere eventuali malintesi.

PESCI

Cari Pesci, vivrete una settimana ricca di intuizioni. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante restare concentrati per non perdere opportunità importanti. In amore, i sentimenti saranno profondi e sinceri.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca