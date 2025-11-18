Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo porta armonia, idee nuove e la possibilità di ristabilire un equilibrio che negli ultimi tempi era saltato. In ambito lavorativo potresti ricevere una conferma o una proposta che ti dà più stabilità. In amore ritrovi dolcezza e leggerezza: chi è in coppia vive momenti più distesi, chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 novembre 2025), periodo intenso, profondo, trasformativo. Stai cambiando più di quanto credi, e alcune decisioni che rimandi da tempo ora chiedono attenzione. Nel lavoro sei più intuitivo, ma anche più selettivo: bene così. In amore è il momento delle verità: chiarire ti fa bene, anche se i primi giorni portano qualche emozione forte.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna l’entusiasmo, torna la voglia di libertà. I prossimi giorni portano movimento: viaggi, idee, contatti nuovi. Sul lavoro puoi ottenere molto, specialmente se segui una direzione che parla davvero di te. In amore l’energia è positiva: chi è in coppia ritrova complicità, chi è single potrebbe fare un incontro dal sapore avventuroso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana di responsabilità… ma anche di riconoscimenti. Ti stai impegnando molto, e qualcosa finalmente inizia a dare risultati concreti. Nel lavoro puoi consolidare una posizione o ottenere una dimostrazione di fiducia. In amore hai voglia di stabilità: chi è in coppia programma, chi è single seleziona e non si accontenta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 novembre 2025), hai idee nuove che fremono per uscire. Sei creativo, futurista, un po’ ribelle: e questo cielo ti sostiene. Nel lavoro puoi proporre qualcosa di originale, ma serve ordine per non disperdere energie. In amore la parola chiave è autenticità: niente maschere, niente compromessi forzati. Chi è single può vivere un incontro sorprendente.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva e ispirata. Le intuizioni sono forti, i sogni parlano, e tu percepisci tutto in modo amplificato. Bene l’ambito professionale: arriva un appoggio, un riconoscimento o una buona notizia inaspettata. In amore torna la profondità: chi è in coppia può risolvere incomprensioni, chi è single è più magnetico del solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: hai idee nuove che fremono per uscire. Sei creativo, futurista, un po’ ribelle: e questo cielo ti sostiene.