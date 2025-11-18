Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana porta una ventata di energia nuova, e tu la senti subito! C’è un forte desiderio di metterti in gioco, di fare quel passo che rimandi da tempo. Il cielo ti sostiene soprattutto nei rapporti professionali: una conversazione può aprire scenari interessanti, ma occorre essere chiari e non impulsivi. In amore torna la voglia di costruire, soprattutto per chi ha vissuto qualche tensione nelle scorse settimane.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 novembre 2025), periodo di riflessione, ma anche di grande concretezza. Sei determinato a fare ordine nelle cose che contano: casa, lavoro, stabilità emotiva. Qualcuno potrebbe chiederti un consiglio o un aiuto: il tuo pragmatismo è prezioso, ma attenzione a non caricarti di responsabilità non tue. In amore cresce il desiderio di serenità: chi è in coppia riscopre piccoli gesti, chi è single potrebbe sentirsi più selettivo del solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica, ricca di contatti e scambi di idee. Sei particolarmente brillante: parole, intuizioni, creatività scorrono senza sforzo. Sul lavoro potresti trovarti al centro di un progetto o di una decisione importante. In amore torna la voglia di leggerezza, ma anche di comprensione profonda: se ti interessa qualcuno, lascia che la curiosità faccia il suo corso.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di ritrovare equilibrio e sicurezza. Qualcosa negli ultimi tempi ti ha portato a chiuderti un po’, ma adesso emergono nuove motivazioni. In ambito lavorativo puoi chiarire un malinteso o proporre un cambiamento che ti sta a cuore. In amore il cielo è dolce: chi è in coppia ritrova complicità, chi cerca un incontro potrebbe sorprendersi di una persona che credeva “solo amica”.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 novembre 2025), ti riprendi spazi, idee, desideri che avevi lasciato in sospeso. Qualcuno potrebbe notare la tua determinazione e proporti qualcosa di interessante. Sul lavoro serve diplomazia: non è il momento di imporre, ma di guidare. In amore torna il fuoco, ma occhio alla gelosia o all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di riorganizzare, sistemare, capire. È un periodo utile per fare chiarezza: nelle finanze, nei progetti, nei rapporti. Qualcosa potrebbe sembrarti più faticoso del solito, ma non perdere di vista l’obiettivo finale. In amore torna il dialogo: se c’è stata distanza emotiva, adesso si può colmare. Chi è single potrebbe essere attratto da persone diverse dal solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: hai bisogno di riorganizzare, sistemare, capire. È un periodo utile per fare chiarezza: nelle finanze, nei progetti, nei rapporti.