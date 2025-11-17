Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 novembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 novembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con grinta e determinazione. Nel corso delle prossime ore ritroverete fiducia e desiderio di azione dopo un periodo di incertezza. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano notizie che chiariscono situazioni rimaste in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, i prossimi giorni saranno dedicati alla stabilità e alla ricerca di equilibrio. Le stelle vi invitano a prendervi del tempo per comprendere meglio le vostre priorità. In amore, potreste desiderare più attenzioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace e dinamica. Le stelle favoriscono i contatti, gli spostamenti e le collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, affrontate giornate intense dal punto di vista emotivo. Il cielo vi spinge a chiarire vecchie incomprensioni e a liberarvi da pesi del passato. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere chiamato a fare una scelta importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 novembre 2025), periodo di rinascita. La vostra forza interiore torna a brillare e vi rende protagonisti in ogni ambito. Per quanto riguarda il lavoro, ottime prospettive in arrivo: un progetto che sembrava fermo riprenderà slancio.

VERGINE

Cari Vergine, stabilità e determinazione. Dopo settimane altalenanti, ora potete concentrarvi su obiettivi concreti. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri sforzi iniziano a dare frutti. La settimana si chiude con un senso di soddisfazione e maggiore serenità.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana porta equilibrio e nuove prospettive. È un buon momento per chiarire rapporti personali e consolidare collaborazioni lavorative. Si riaccende il romanticismo e chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Attenzione alle spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso ma positivo. Vivete un periodo di forza e trasformazione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di agire: progetti e idee possono finalmente concretizzarsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, periodo caratterizzato da movimento e ottimismo. Il cielo favorisce viaggi, incontri e nuove prospettive lavorative. In amore, chi ha vissuto incomprensioni potrà ritrovare la sintonia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, affrontate giorni di concentrazione e concretezza. Siete determinati e pronti a superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme importanti. Il clima è sereno ma serve più comunicazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana brillante e piena di idee. Le stelle sostengono la creatività e i nuovi inizi. In amore, chi ha avuto dubbi potrà chiarirli con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, l’innovazione è la vostra forza: pensate fuori dagli schemi e arriveranno risultati sorprendenti.

PESCI

Cari Pesci, vivete una settimana profonda e ricca di emozioni. L’intuito è forte e vi guida nelle scelte più importanti. E’ tempo di chiarimenti e sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di lasciarvi condizionare dalle insicurezze.

