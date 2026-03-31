Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di cambiare qualcosa che non vi rappresenta più. Non è una rivoluzione, ma un aggiustamento importante. Nel lavoro potreste prendere una decisione che rimandavate da tempo. In amore una conversazione può portarvi più vicino alla persona giusta… o più lontano da quella sbagliata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 aprile 2026), giornata potente e lucida. Non vi sfugge nulla, e riuscite a capire anche ciò che non viene detto. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico notevole. In amore siete intensi ma anche più consapevoli: non accettate più mezze misure.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, ma anche di senso. Non vi basta fare qualcosa, volete capire perché lo fate. Nel lavoro può nascere un’idea interessante, ma va sviluppata con calma. In amore siete più sinceri, anche a costo di rompere qualche equilibrio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di valutazione. Non è un momento di azione immediata, ma di analisi. State facendo un bilancio importante, soprattutto sul lavoro. In amore serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirsi coinvolto emotivamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 aprile 2026), avete intuizioni improvvise che possono cambiare il vostro punto di vista. Non sottovalutatele. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi più utile del previsto. In amore attenzione a non essere troppo distanti: qualcuno potrebbe non capire il vostro silenzio.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto profonda. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi rende più forti. Nel lavoro un’intuizione può guidarvi nella direzione giusta. In amore c’è una dolcezza nuova, più concreta e meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto profonda. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi rende più forti.