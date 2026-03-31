Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non siete nella vostra versione più impulsiva, e questo è un punto a favore. Vi muovete con più attenzione, come se aveste capito che non tutte le battaglie vanno combattute subito. Nel lavoro potrebbe esserci una situazione che richiede diplomazia più che forza. In amore, invece, siete più sinceri del solito: attenzione però a non dire tutto senza filtri, perché qualcuno potrebbe restarci male.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 aprile 2026), giornata che vi invita a consolidare ciò che avete costruito. Non è il momento di cambiare, ma di rafforzare. Nel lavoro avete una buona stabilità, ma anche la possibilità di migliorare qualcosa che finora non vi convinceva del tutto. In amore cercate certezze, ma anche profondità: avete bisogno di sentirvi davvero coinvolti, non solo tranquilli.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcosa vi porta a rallentare e a riflettere più del solito. Non è una giornata superficiale: c’è un pensiero che torna, una questione che va affrontata. Nel lavoro evitate di prendere decisioni affrettate. In amore, invece, è il momento di chiarire una situazione ambigua: meglio affrontarla ora che rimandare.

CANCRO

Cari Cancro, giornata molto intensa sul piano emotivo. Siete più sensibili, ma anche più lucidi. Capite meglio cosa vi fa stare bene e cosa no. Nel lavoro cercate di non farvi condizionare troppo dagli altri. In amore c’è un momento importante: un gesto o una parola possono rafforzare molto un legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 aprile 2026), avete una forza diversa, più interiore. Non avete bisogno di brillare per sentirvi sicuri: vi basta sapere di essere nel giusto. Nel lavoro questo vi rende più autorevoli. In amore c’è voglia di autenticità: meno apparenza, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata perfetta per mettere ordine, ma anche per fare chiarezza dentro di voi. State capendo cosa volete davvero, e questo vi aiuta a prendere decisioni più precise. Nel lavoro siete molto efficaci. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche all’imprevedibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete una forza diversa, più interiore. Non avete bisogno di brillare per sentirvi sicuri.