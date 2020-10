Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vivete un periodo all’insegna di emozioni contrastanti, le perplessità e i pensieri negativi non mancano. A livello lavorativo le proposte non mancano, valutatele con calma. Tenete conto che le cose migliori arriveranno da novembre in poi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 26 ottobre 2020 -, la Luna sarà di nuovo favorevole, per cui avrete un’ottima consigliera! In amore, dopo un periodo complesso, torna la serenità. A livello lavorativo occhio a non fare investimenti troppo difficili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani si prevede una giornata complessa a livello sentimentale. Anche sul lavoro si prevede una giornata complessa, per cui massima attenzione. Vivete tutto step by step senza farvi prendere dall’ansia e dall’angoscia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci saranno buone novità in amore. Ottimi i rapporti specie con i nati Scorpione e Pesci. Se avete una relazione già avviata, portatela avanti con entusiasmo. Sul lavoro è il momento di scelte importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, periodo di svolta in arrivo dalla prossima settimana a livello sentimentale. A livello lavorativo ci saranno delle novità importanti, ma in primis risolvete alcuni conti in sospeso. Saturno sta per tornare nel segno. Chi ha responsabilità ora può fare delle scelte. In questi giorni ragionate prima di prenderle in maniera affrettata!

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 26 ottobre 2020 – vivrete ottime novità grazie alla Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno sono favorevoli. Se avete dei progetti da portare avanti, questo può essere il momento migliore. Periodo fantastico anche per le buone intuizioni: ottimi affari in arrivo o acquisti vantaggiosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime prospettive sia sul lavoro che in amore. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

