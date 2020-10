Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 26 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 26 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani – 26 ottobre – si prevede una giornata positiva perché avrete la Luna dalla vostra parte, ma questo potrebbe non bastare per ritrovare serenità, specie in amore. I problemi non mancano neppure a livello lavorativo, cercate di evitare discussioni con i colleghi.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 ottobre 2020) si prevede una giornata di ripresa, dopo due giorni di grandi discussioni e litigi. A livello lavorativo avete vissuto una fase complessa, è il momento di ritrovare le forze per andare avanti. Non siate affrettati, valutate bene pro e contro di ogni scelta.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani avrete la Luna in opposizione, e questa non è mai una bella notizia. Possibili discussioni con il partner o con le persone a voi vicine. Mantenete la calma. A livello lavorativo, se siete nervosi, contate fino a dieci prima di aprir bocca.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani godrete della Luna in ottimo aspetto. Potrete così risolvere qualche problema in amore. Sul fronte lavorativo le cose finalmente migliorano rispetto al passato. Il momento di ripartire è arrivato.

LEONE

Cari Leone, si prevede una giornata con più di qualche difficoltà, soprattutto se avete a che fare con una separazione. Pian piano le cose miglioreranno e ritroverete entusiasmo. Discussioni con qualche collega che si dimostrerà un voltafaccia, e proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata all’insegna di qualche contrasto in amore. Cercate di parlarvi e chiarire. Sul lavoro vivete una fase di lunga riflessione. Se avete delle responsabilità, potreste essere chiamati a prendere scelte difficili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 26 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: ottimo quadro astrale e buone occasioni lavorative.

