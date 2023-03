Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana agrodolce in arrivo. Per molti di voi ci saranno tanti grattacapi sia in ufficio sia in casa, ma nulla che non possiate affrontare, grazie al supporto della Luna. Più che da un’aura di ottimismo, siete circondati da un’aura di realismo e rassegnazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 marzo 2023), respirate profondi e meditazione saranno i vostri migliori amici. Avete davanti un periodo molto delicato in cui non potete permettervi passi falsi. Tenete a freno le vostre emozioni ed evitate litigate inutili, non avete tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, molti di voi saranno più carichi che mai in questi ultimi giorni di marzo. Sprizzate energia da tutti i pori e non sapete come utilizzarla al meglio, per questo molti di voi rischieranno di sentirsi un po’ troppo ristretti dalla quotidianità. Non sottovalutate l’importanza di un hobby, ma cercate di approfittarne per creare qualche momento speciale con chi amate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivato il momento di alcuni chiarimenti. C’è fin troppa incertezza al momento per quanto riguarda molti aspetti importanti della vostra vita. È il momento di sedersi ad un tavolo e spazzar via un po’ di nebbia. Cercate però di evitare discussioni aggressive, rischiate di creare una frattura sia sul lavoro sia in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 marzo 2023), cambio di passo in arrivo. Finora vi siete lasciati guidare dalle voglie altrui, vi siete lasciati trascinare dalla corrente. È già da un po’, ormai, che sentite il bisogno di prendere il controllo, di cambiare direzione per vostra volontà.

PESCI

Cari Pesci, c’è grande ottimismo. Il mese di marzo si chiuderà regalandovi il supporto degli astri su quasi ogni aspetto della vostra vita. È il momento di osare, di rischiare, di mettersi in gioco e provare a chiudere pratiche importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

