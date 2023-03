Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante l’arco della settimana che sta per iniziare avrete Venere favorevole che vi regalerà delle giornate armoniose anche se, molti di voi, le passeranno chiusi in casa… Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni non vi danno tregua e iniziate a soffrire la lontananza del partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 marzo 2023), il romanticismo è nell’aria. L’amore va a gonfie vele, voi e il vostro partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Cercate di ritagliarvi quanto più tempo possibile per coltivare il vostro rapporto.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi nel corso delle prossime ore subiranno della frustrazione. Non ne va bene una, sia in ufficio, fonte di grande stress, sia in privato. Non mancheranno battibecchi e discussioni sia in famiglia sia in ambito sentimentale, che non faranno altro che gonfiare il vostro nervosismo. Portate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore batte forte questa settimana. La vostra attuale relazione procede benissimo, e potrebbe evolversi ulteriormente. Forse ci sono le basi giuste per creare qualcosa di importante, sta a voi fare la prossima mossa. Chi nelle scorse settimane ha avuto contrasti con il proprio partner, avrà finalmente una chance per raggiungere un compromesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 marzo 2023), non esagerate… Mordetevi la lingua invece di ruggire contro tutto e tutti. Avete molta rabbia nel vostro cuore e rischiate di sfogarla verso le persone sbagliate. Provate a distrarvi tenendovi occupati quanto più possibile.

VERGINE

Cari Vergine, l’insofferenza la fa da padrone. Tante, diverse situazioni in sospeso in vari settori della vostra vita vi esasperano come non mai. Volete risultati, subito, non potete più sottostare ai comodi altrui. Prima risolvete questa matassa, prima potrete tornare alla vostra normale vita quotidiana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: il romanticismo è nell’aria. L’amore va a gonfie vele, voi e il vostro partner siete sulla stessa lunghezza d’onda.