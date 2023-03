Oroscopo Paolo Fox della settimana 13-19 marzo 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 marzo 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da quattro stelle su cinque. Cercate di lasciarvi andare all’amore e di dare spazio ai sentimenti. Finalmente siete riusciti a superare un periodo difficile. Sul lavoro mantenete la calma e pazientate perché qualcosa di bello arriverà in primavera: occhio alle collaborazioni, non vanno perse di vista perché alcune saranno importanti!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere da giovedì torna favorevole, approfittatene. Potete lasciarvi andare alla passione. Le amicizie possono diventare importanti, tra giovedì e venerdì le emozioni non mancheranno. Sul lavoro è arrivato il momento di fare nuovi progetti, ma occhio ai soldi e alle spese. Quello che avete in mente, però, può diventare importante: iniziate a trasformare le idee in fatti!

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle.State conoscendo nuove persone ma non vi fidate molto, siete dubbiosi e scettici anche nei confronti di una storia che ha preso il via da poco. Il cielo, però, vi sorride, tutto sta nelle vostre mani. Sul lavoro, la settimana sarà produttiva, soprattutto da giovedì, quindi forza, datevi da fare!

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore state combattendo un po’, ma ora i dubbi sono di meno e state pensando al futuro. Non sapete bene come muovervi, ma fate attenzione alle incomprensioni che potrebbero nascere giovedì e venerdì. Sul lavoro, le stelle sono buone e le conferme arriveranno a maggio. Non spendete oltre le vostre possibilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 marzo 2023), tre stelle. In amore state iniziando a essere un po’ diffidenti, soprattutto nei confronti di una storia che non funziona come vorreste. I single devono andare avanti e cercare di avere meno dubbi, soprattutto perché le conoscenze di questo periodo sono interessanti. Sul lavoro, stanno per arrivare le soddisfazioni, ma le decisioni importanti non vanno prese oltre maggio!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore siete un po’ distratti, soprattutto lunedì e martedì. Cercate di non sprecare tempo prezioso e di fare attenzione con i nati sotto il segno dei Pesci e dei Gemelli. Sul lavoro, non sottovalutate nulla e occhio alle discussioni, soprattutto lunedì e martedì: basta poco per dare vita a delle polemiche, forse inutili!

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Il cielo vi sorride in amore, ma Venere è opposta, quindi cercate di respirare un po’ e di attivare il conto alla rovescia perché questo periodo ingeneroso sta per finire. La settimana, tutto sommato, non è difficile, ma meglio mantenere la calma. Sul lavoro, iniziate a programmare il futuro e a pensare a qualcosa sotto un’altra prospettiva rispetto al passato!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. La Luna nel weekend sarà dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare all’amore. E alla passione. Se siete single cercate di fare nuove conoscenze, anche senza impegni. Sul lavoro, cerca di capire cosa volete, soprattutto perché molto gira attorno al denaro. E i soldi, si sa, non fanno la felicità, ma servono!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è dalla vostra parte, quindi in amore potete lasciarvi andare alla passione e a nuove storie. Tutto, però, dipende da voi e dalla vostra forza di volontà: cercate di capire come impostare i rapporti. Sul lavoro, ci sono un po’ di problemi, ritrovate concentrazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. L’amore ritorna a bussare alla vostra porta, già da giovedì, quindi potete lasciarvi andare alle emozioni e le storie che nascono ora sono passionali. E intriganti. Bene la giornata di giovedì quando la Luna sarà con voi. Sul lavoro, tutto è possibile da maggio, quindi non sottovalutate nulla.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Non riuscite a lasciarvi andare totalmente all’amore, ma da martedì tutto inizierà a sorridervi. Le amicizie, infatti, possono anche trasformarsi in qualcosa di importante, ma occhio alla giornata di domenica e ai contrattempi. Sul lavoro, il periodo è buono, ma non dovete essere frettolosi.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle. In amore avete superato un periodo difficile e ora potete lasciarvi andare alla passione, soprattutto giovedì quando Luna e Venere saranno con voi. Sul lavoro, non sottovalutate le nuove proposte e le nuove collaborazioni. Dovete iniziare a pensare al futuro, forza.

