Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il Sole tornerà favorevole da domani, 19 aprile 2021: bene l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione comporta qualche piccolo disagio, cercate di prestare attenzione alle parole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, se la vostra è una storia che va avanti da tempo, attenzione alle discussioni che riguardano i figli o la casa. Per quanto riguarda il lavoro, dipende da ciò che è stato fatto in passato, è arrivato il momento di riflettere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche se la fatica si fa sentire, restate carichi e pieni di buone intenzioni. Cercate chiarimenti con una persona Scorpione o Leone. Lavoro? Ogni tanto fermatevi e riposate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana sarà positiva, migliorerà in particolare da venerdì! Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è negativa, potreste anche aver ricevuto qualche conferma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, bisognerà stare attenti all’amore e soprattutto alle tensioni che potrà portare. Per quanto riguarda il lavoro, non prendete ogni cosa di petto, per un progetto potrebbero mancare i fondi necessari.

PESCI

Cari Pesci, con queste stelle potrebbe nascere un amore. Capitolo lavoro: inizia quella fase di recupero che avrà una marcia in più grazie a Mercurio e Sole che tornano favorevoli. Coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: potrebbe nascere un nuovo amore. Bene il lavoro.

