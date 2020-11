Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana partirà bene per i sentimenti, ma attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì: potranno esserci ore un po’ difficili e turbolente. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente si riparte alla grande. Il periodo no sarà alle spalle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 16 novembre -, incontro speciale in arrivo: cercate di essere ottimista. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti: ci sono alcune relazioni da modificare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non rimangiatevi le promesse: parlate con calma e affrontate i problemi. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tanta voglia di dare una svolta alla vostra vita. Fate attenzione alle spese che rischieranno di guastarvi il buon umore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 16 novembre – potrete tirare un sospiro di sollievo: dal 21 novembre Venere non sarà più contraria e domani ci saranno avvisaglie di una pace. Lavoro? Non sarete molto concentrati: avete troppe cose a cui pensare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 novembre 2020), la Luna non sarà più dissonante e l’amore tornerà a essere favorito, approfittane. Per quanto riguarda il lavoro, sconfiggerete presto i vostri nemici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, inutili discussioni con il partner potrebbero scoppiare a causa di problemi economici, fate attenzione, moderatevi. Per quanto riguarda il lavoro, domani la Luna sarà contraria… Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: favorito l’amore, cogliete le occasioni. Ottime notizie sul fronte del lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 15 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 novembre 2020