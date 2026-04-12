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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di riequilibrare una situazione che si era sbilanciata. Non potete più restare in attesa. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, un chiarimento può cambiare tutto, in meglio o in modo definitivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Capite perfettamente cosa sta succedendo intorno a voi. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio strategico notevole. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero, non compromessi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta più agire: volete capire perché lo fate. Nel lavoro potrebbe emergere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti, e questo può rafforzare i rapporti. Vi trovate a fare i conti con una realtà che non potete più ignorare. Non è un momento negativo, ma chiarificatore. Nel lavoro potreste capire che è necessario cambiare approccio per ottenere risultati migliori. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: non avete più voglia di situazioni ambigue o poco definite.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione e riflessione insieme. State mettendo le basi per qualcosa di importante. Nel lavoro piccoli passi vi portano lontano. In amore, però, serve più presenza emotiva: non basta esserci, bisogna farsi sentire.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di concretizzarle. Non restate solo nelle idee. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche ad agire. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avete bisogno di dare un senso alle cose. Non vi basta più agire: volete capire perché lo fate.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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