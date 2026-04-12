Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi trovate a fare i conti con una realtà che non potete più ignorare. Non è un momento negativo, ma chiarificatore. Nel lavoro potreste capire che è necessario cambiare approccio per ottenere risultati migliori. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: non avete più voglia di situazioni ambigue o poco definite.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più centrati e pronti a portare avanti ciò che conta davvero. Nel lavoro è il momento di consolidare e rafforzare. In amore cresce il bisogno di sentirsi compresi e sostenuti: cercate qualcosa di più profondo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete meno dispersivi e più concreti. È un cambiamento importante, perché vi permette di fare passi avanti reali. Nel lavoro potreste finalmente prendere una decisione che rimandavate. In amore, però, attenzione alla comunicazione: non tutti capiscono subito il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche utile. Vi rendete conto di ciò che vi fa stare bene e di ciò che invece vi pesa. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dagli altri. In amore, invece, è il momento di aprirvi: un confronto può essere molto positivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), la vostra forza sta nella capacità di restare centrati. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro questo vi aiuta a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio, più sentimento.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più. Nel lavoro riuscite a risolvere problemi pratici. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: a volte serve più leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più.