Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 aprile 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi trovate a fare i conti con una realtà che non potete più ignorare. Non è un momento negativo, ma chiarificatore. Nel lavoro potreste capire che è necessario cambiare approccio per ottenere risultati migliori. In amore, invece, sentite il bisogno di autenticità: non avete più voglia di situazioni ambigue o poco definite.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più centrati e pronti a portare avanti ciò che conta davvero. Nel lavoro è il momento di consolidare e rafforzare. In amore cresce il bisogno di sentirsi compresi e sostenuti: cercate qualcosa di più profondo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete meno dispersivi e più concreti. È un cambiamento importante, perché vi permette di fare passi avanti reali. Nel lavoro potreste finalmente prendere una decisione che rimandavate. In amore, però, attenzione alla comunicazione: non tutti capiscono subito il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche utile. Vi rendete conto di ciò che vi fa stare bene e di ciò che invece vi pesa. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dagli altri. In amore, invece, è il momento di aprirvi: un confronto può essere molto positivo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 aprile 2026), la vostra forza sta nella capacità di restare centrati. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più convincenti. Nel lavoro questo vi aiuta a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di verità: meno orgoglio, più sentimento.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più. Nel lavoro riuscite a risolvere problemi pratici. In amore, però, cercate di non essere troppo critici: a volte serve più leggerezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche dinamica. Siete pronti a sistemare ciò che non funziona più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 12 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 12 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 12 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 12 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 11 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 11 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 aprile 2026
Ricerca