Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata nella quale vedete tutto molto negativo, come se non aveste più certezze, I tanti impegni vi portano a essere un po’ assenti, ma ricordate che i rapporti con le persone a cui volete bene sono importanti. Non trascurateli. Vale sia in amore ma anche per le amicizie e la famiglia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vivete un periodo burrascoso in amore. Questo però non è il momento giusto per mettere in chiaro le cose e trovare un accordo. Rimandate a tempi migliori. A livello lavorativo le cose presto avranno una svolta positiva e ci saranno ghiotte opportunità di carriera.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vivete una relazione a distanza o ormai logora, fate attenzione, perché questo malessere rischia di riversarsi in ogni ambito della vostra vita, a cominciare dal lavoro. In questa fase della vostra vita avreste proprio bisogno di una persona cara al vostro fianco. Bene il lavoro, specie per chi ha un part-time.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna è nel segno e Venere tra un paio di giorni non sarà più contraria. Che volete di più? Ottime opportunità per quanto riguarda i sentimenti. Ma le coppie in difficoltà non risolveranno subito i loro problemi: abbiate un po’ di pazienza. Sul lavoro un progetto potrebbe non essere andato come vorreste, non innervositevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, i prossimi giorni potranno essere tesissimi in amore, per cui mantenete la calma. Ottime notizie anche sugli altri aspetti della vostra vita, dato che la Luna entra nel segno. Possibili tensioni sul fronte lavorativo: qualche collega potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potreste trovare una speciale sintonia con una persona del segno dell’Acquario. Sul fronte lavorativo valutate bene eventuali proposte che riceverete, calcolando pro e contro. Non siate frettolosi, ma se le reputate delle ottime chance, non fatevele scappare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete un quadro astrale invidiabile con Luna e presto anche Venere positivi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 19 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 18 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 novembre 2020