Oroscopo Paolo Fox della settimana 16-22 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (16-22 novembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 novembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione perché in questi giorni potreste essere vittima dei vostri stessi pregiudizi ed errori. Dovete accettare il fatto che la gente possa avere opinioni diverse dalla vostra. Il confronto è sempre positivo. Prendetevi cura della vostra salute, specie in questo periodo in cui si può uscire poco è bene che facciate esercizio fisico, anche dentro casa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 novembre 2020) potreste essere costretti a lavorare da casa o al contrario dovete andare in ufficio anche se c’è ben poco da fare. Abbiate pazienza, è un periodo così per tutti. Presto verranno momenti migliori. Qualche difficoltà nel concretizzare dei progetti o degli investimenti fatti in passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, attenzione perché una fonte di reddito che avete avviato da poco potrebbe non dare i frutti sperati. A livello sociale qualcuno potrebbe tradirvi o mettervi il bastone fra le ruote. Cercate di prendere il tutto con garbo e fare buon viso a cattivo gioco.

CANCRO

Cari Cancro, potreste avviare qualcosa di speciale e importante per il vostro futuro, come un progetto lavorativo o sentimentale. Se siete single infatti in questa settimana le stelle vi favoriscono. Non prendete comunque decisioni affrettate. Portate avanti le vostre istanze in maniera indipendente, e verrete ripagati.

LEONE

Cari Leone, se siete studenti questo è un periodo ottimo per raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto sul fronte accademico. Attenzione sempre a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote: gli invidiosi non mancano mai. Voi andate fino in fondo per la vostra strada.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, questo è un momento propizio in amore: se volete mettere su famiglia, in particolare, le stelle vi sorridono. Parlatene con il partner. In generale vivete un periodo di grande romanticismo e intesa di coppia, anche a letto.

BILANCIA

Cari Bilancia, se ci sono delle difficoltà o se avete litigato con una persona speciale, non abbiate timore a fare le vostre rimostranze, ma al tempo stesso agite con diplomazia per trovare una soluzione e un accordo. Se state cercando un nuovo lavoro, questo può essere il periodo adatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale (16-22 novembre 2020), se siete preoccupati per un progetto da portare a termine, potete stare tranquilli, perché le stelle vi sorridono. Tutto andrà per il meglio. A livello finanziario le cose girano per il meglio e ora siete molto più sereni che in passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di rimettersi in sesto dal punto di vista fisico e della salute. Fatelo anche su stimolo e consiglio altrui e se necessario fatevi seguire da esperti del settore. A livello sentimentale ci sono ottime opportunità per incontrare qualcuno di interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste essere un po’ delusi da una persona speciale che vi ha tradito o non vi ha dato il supporto necessario nel momento del bisogno. A livello familiare potreste avere delle discussioni. D’altronde vivere sotto allo stesso tetto non è sempre facile. Avete molti impegni: ritagliatevi del tempo per voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, possono esserci tensioni e attriti a livello sentimentale. Cercate di parlarvi e trovare un accordo con il partner. A volte può essere necessario addirittura ripartire da zero. Se invece credete che la storia sia giunta al capolinea, meglio voltare pagina.

PESCI

Cari Pesci, chi vive una relazione stabile e di lungo tempo può finalmente fare progetti importanti per il futuro come il matrimonio o avere dei figli. Parlatene con il partner e valutate le prossime mosse. Non trascurate la cura del corpo e neppure quella dello spirito, specie se siete credenti.

