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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 5 aprile 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a prendere una posizione chiara. Non potete più restare in equilibrio tra due situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, un confronto può portare a una svolta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 aprile 2026), giornata potente per molti di voi. Avete una lucidità che vi permette di capire cosa vale e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare una scelta strategica importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di liberarvi da qualcosa che vi limita. Non è una fuga, è una scelta. Capitolo lavoro: potreste cambiare approccio o direzione. In amore, cercate leggerezza ma anche verità: non volete più perdere tempo. Coraggio!

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di grande lucidità per molti di voi. State capendo dove vale la pena investire le vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi porta a essere più efficaci. In amore, serve più apertura.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il coraggio di seguirle. Per quanto riguarda il lavoro, potreste prendere una decisione fuori dagli schemi. In amore, è il momento di essere più chiari.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante dal punto di vista emotivo. Capite meglio cosa vi fa stare bene e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione vi guida nella direzione giusta. In amore c’è una selezione naturale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: siete chiamati a prendere una posizione chiara.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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