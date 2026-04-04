Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non potete più inseguire tutto. È arrivato il momento di fare una selezione netta. Arriva una presa di coscienza. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di lasciare qualcosa per concentrarvi su un obiettivo più importante. Questa scelta vi renderà più forti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 aprile 2026), si prospetta una giornata che vi porta a difendere ciò che avete costruito. Non è chiusura, è protezione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate stabilità e continuità.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più selettivi del solito ed è una novità importante. Non vi accontentate più di tutto, ma iniziate a scegliere con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a evitare dispersioni. In amore, potreste allontanarvi da situazioni poco chiare.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una giornata molto intensa ma anche chiarificatrice. Sentite che qualcosa dentro di voi sta cambiando. Capitolo lavoro: potreste capire meglio come gestire una situazione che vi preoccupava.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 aprile 2026), avete una consapevolezza nuova: non tutto deve essere dimostrato agli altri. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a scegliere meglio le battaglie da combattere. In amore c’è una voglia di verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche rivelatrice. Vi accorgete che qualcosa che sembrava importante in realtà non lo è più. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a cambiare priorità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche rivelatrice.