Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete reduci da giornate toste, complicate. In tutti gli ambiti: sia amore sia lavoro. Ma tranquilli: è iniziata la fase di recupero e nel corso delle prossime ore potrete recuperare il terreno perso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 dicembre 2022), cercate di restare calmi. Avete litigato o rischiate di litigare? Mordetevi la lingua se necessario… Nel corso delle prossime ore servirà anche tanta concentrazione nella sfera lavorativa per non fare errori pesanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle scorse ore avete avuto belle conferme dal punto di vista degli affetti. Qualcuno potrebbe essere tornato dal passato… Ora sta a voi. Cercate di essere concreti e realisti. Inutile piangere sul latte versato…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore sarete concentrati sul verificare un’amore, un sentimento forte verso un’altra persona. Magari insospettabile… Se avete in programma qualche viaggio questo è il momento giusto per partire. Coraggio! Buttatevi in qualche avventura. Cosa vi costa?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 dicembre 2022), se ancora non l’avete fatto, cercate di ravvivare l’amore e i sentimenti in generale. In questo periodo avete dato piu’ importanza all’aspetto economico e lavorativo che sentimentale. E’ arrivato il momento di riequilibrare tutto.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo delle giornate positive, in particolare per nuovi incontri. Attenzione nel corso delle prossime ore a non alzare troppo la voce. Cercate di restare calmi e sereni. Perché litigare? Sarebbe solo un’inutile fatica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornate positive per i nati sotto questo segno. Cercate di restare calmi.