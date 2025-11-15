Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 16 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana favorevole per i chiarimenti e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie presto ritroveranno armonia, mentre i single potranno fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, idee e collaborazioni saranno premiate. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), quello che state vivendo è sicuramente un periodo intenso. State avendo un fine settimana di energia e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali possono portare risultati concreti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro è un fine settimana pieno di entusiasmo e opportunità. Lavoro? Progetti creativi e iniziative originali trovano spazio e riconoscimento. Chi è single può vivere incontri interessanti, mentre le coppie ritrovano armonia e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana in corso richiede concentrazione e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avanzano grazie alla determinazione e alla costanza. La chiarezza e la sincerità rafforzano i legami, mentre i single potrebbero scoprire nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), fine settimana particolarmente favorevole. La sincerità sarà premiata: chi è single può fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee e progetti trovano spazio e apprezzamento.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di metà novembre particolarmente ricco di emozioni e intuizioni. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito aiuta a gestire situazioni complesse e a trovare soluzioni efficaci.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fine settimana favorevole. Ottimo momento per gli incontri.