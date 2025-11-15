Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 16 novembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 16 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo giornate piene di energia e vivaci. Le stelle in queste ore di metà novembre favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni in sospeso potrebbero trovare una soluzione positiva. Passione e complicità per le coppie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), state vivendo un fine settimana sereno e stabile. Le stelle aiutano a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Lavoro: è il momento di organizzare le proprie attività e pianificare progetti importanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, questo fine settimana è vivace, pieno di energia e curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi contatti e idee creative possono rivelarsi utili per il futuro. In amore, chi è single potrebbe vivere incontri interessanti. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo delle giornate di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di chiarire dubbi emotivi e comunicare con sincerità con il partner o le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), la settimana si è chiusa con grande energia e voglia di protagonismo. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie stanno vivendo dei momenti di passione.

VERGINE

Cari Vergine, fine settimana particolarmente produttivo per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative precise e organizzate porteranno risultati positivi. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e recuperare armonia nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: fine settimana vivace con energia e curiosità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 15 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 16 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 15 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 14 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 14 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 14 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 14 novembre 2025
Ricerca