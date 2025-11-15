Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 16 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo giornate piene di energia e vivaci. Le stelle in queste ore di metà novembre favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni in sospeso potrebbero trovare una soluzione positiva. Passione e complicità per le coppie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), state vivendo un fine settimana sereno e stabile. Le stelle aiutano a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Lavoro: è il momento di organizzare le proprie attività e pianificare progetti importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo fine settimana è vivace, pieno di energia e curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi contatti e idee creative possono rivelarsi utili per il futuro. In amore, chi è single potrebbe vivere incontri interessanti. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo delle giornate di introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di chiarire dubbi emotivi e comunicare con sincerità con il partner o le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 novembre 2025), la settimana si è chiusa con grande energia e voglia di protagonismo. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie stanno vivendo dei momenti di passione.

VERGINE

Cari Vergine, fine settimana particolarmente produttivo per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative precise e organizzate porteranno risultati positivi. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e recuperare armonia nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: fine settimana vivace con energia e curiosità.