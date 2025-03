Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 marzo 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, è importante ritrovare la voglia di stare in mezzo agli altri. Ora c’è anche Venere favorevole, una buona notizia per i single del segno. È tempo di incontri, divertimento e relax. Per quanto riguarda il lavoro, sarete più disponibili a tentare strade diverse anche in altre città se occorre. Nuove responsabilità possono provocare ansie, ma è importante farsi aiutare da persone valide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 marzo 2025), le famiglie con grossi impegni economici o problemi nei confronti dei figli potranno tirare un sospiro di sollievo, ci saranno giornate meno pesanti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, iniziano a maturare eventi che nel giro di poche settimane potranno cambiare la vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo vi troverete a desiderare una persona difficile da raggiungere, ma questo è abbastanza normale per voi che amate le imprese complicate. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo interessante o quantomeno di stabilità. Possibile una svolta negli accordi.

CANCRO

Cari Cancro, se una storia non è recuperabile, lasciate perdere e volgete il vostro sguardo al futuro. La situazione generale con Venere contraria porterà qualche piccolo dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra insistenza e pazienza saranno premiate. Dopo lunghi periodi di apprendistato, studi e gavetta, arriveranno molto presto conferme e soddisfazioni piacevoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 marzo 2025), è tempo di scelte importanti. Le coppie già sposate possono pensare di avere un figlio. Lavoro? Interessanti prospettive valide per tutto il periodo, alcune giornate possono avere del prodigioso…

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo un momento di grande forza. Attenzione perché la luna si troverà proprio nel vostro segno. Se dovete affrontare argomenti, fatelo! Non sottovalutate incontri, relazioni e novità. Per quanto riguarda il lavoro, state lavorando ad un progetto, ma le tensioni delle ultime settimane non passeranno dall’oggi al domani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: è tempo di scelte importanti per molte coppie. Lavoro? Interessanti prospettive.