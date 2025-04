Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 aprile 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Sole favorevole. Tra pochi giorni avrete altri supporti astrali, ad esempio Mercurio. Se c’è una scelta che riguarda un nuovo lavoro, dovrete essere determinati fin da ora. Cercate di non lasciare nulla in sospeso. Le stelle premiano le relazioni di coppia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 aprile 2025), nel corso delle prossime ore avrete la Luna in ottimo aspetto che vi renderà più intraprendenti e decisi nel lavoro ma non solo. Sole, Mercurio e Marte vi daranno una grossa mano sopprattutto se ci sono questioni legate al passato che dovranno essere risolte.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è tanta tensione nell’aria. Colpa anche della Luna dissonante. Dal punto di vista professionale non siete del tutto appagati, forse perchè le vostre idee non stanno trovando adeguato riscontro… Con la Luna contraria è più complicato essere rilassati e sereni. In amore dovreste cercare di comportarvi in modo più socievole.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete impegnarvi di più se volete togliervi delle belle soddisfazioni. Questo cielo si focalizza soprattutto sulle questioni di lavoro. Dal punto di vista sentimentale continua questa fase di tira e molla che prosegue da marzo. Non dovrà esserci più spazio per le incertezze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 aprile 2025), stelle importanti soprattutto per chi deve far valere i propri diritti nel lavoro. La Luna si è trovata recentemente nel vostro segno e questo vi ha dato maggiore forza. Recupero a livello emotivo.

VERGINE

Cari Vergine, avere la Luna nel segno sarà un grande supporto: vi consentirà di recuperare una grande capacità d’azione e quella razionalità che sarà fondamentale per mettere ordine nella vostra vita. Alcune situazioni che fino a qualche tempo fa erano state date per scontato, sono cambiate drasticamente. Dal punto di vista sentimentale ci sarà il rischio di essere criticati per errori non commessi…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: stelle importanti soprattutto per chi deve far valere i propri diritti nel lavoro. Recupero a livello emotivo.