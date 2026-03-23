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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non siete nella vostra modalità “partenza sprint”, ma in una fase più strategica. E questo, sorprendentemente, è un vantaggio. Avete davanti una situazione che richiede lucidità più che forza. Nel lavoro potreste accorgervi che aspettare un attimo vi permette di capire meglio le mosse degli altri. In amore, invece, emerge il bisogno di chiarezza: non è il momento di evitare un discorso, ma di affrontarlo con maturità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 marzo 2026), giornata che vi riporta con i piedi per terra… ma in senso positivo. State costruendo qualcosa con pazienza e oggi arrivano piccoli segnali che vi fanno capire che siete sulla strada giusta. Nel lavoro è il momento di consolidare, non di rivoluzionare. In amore c’è una ricerca di stabilità più profonda: volete sentirvi sicuri, ma anche emotivamente compresi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la mente è un po’ divisa tra mille pensieri. Non è confusione, è piuttosto un momento di elaborazione. State mettendo insieme informazioni, emozioni, intuizioni. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante, ma non ancora del tutto chiara. In amore il rischio è dire troppo o troppo poco: trovate una via di mezzo.

CANCRO

Cari Cancro, siete particolarmente ricettivi. Avvertite i cambiamenti prima ancora che si manifestino davvero. Questo può essere un dono, ma anche una fonte di inquietudine. Nel lavoro è importante non lasciarsi condizionare troppo dall’ambiente. In amore, invece, giornata intensa: un gesto o una parola possono toccarvi nel profondo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 marzo 2026), non dovete dimostrare nulla, e proprio per questo siete più forti. C’è una sicurezza diversa, meno appariscente ma più autentica. Nel lavoro qualcuno potrebbe cercare il vostro supporto o il vostro parere. In amore si apre una fase più sincera: meno scena, più sostanza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto utile per rimettere ordine, soprattutto dentro di voi. Ci sono pensieri che vanno sistemati, decisioni che vanno prese con calma. Nel lavoro riuscite a fare chiarezza in una situazione che sembrava complicata. In amore però cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alle emozioni spontanee.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata molto utile per rimettere ordine, soprattutto dentro di voi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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