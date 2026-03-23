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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 24 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di riequilibrio. State capendo meglio cosa volete e cosa invece vi pesa. Questo può portarvi a fare scelte più nette del solito. Nel lavoro è il momento di far sentire la vostra voce. In amore una conversazione può segnare un punto di svolta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 marzo 2026), giornata intensa ma controllata. Non vi sfugge nulla, ma scegliete cosa mostrare e cosa tenere per voi. Nel lavoro avete una marcia in più, soprattutto nelle situazioni complesse. In amore c’è profondità, ma anche bisogno di fiducia: aprirsi non è debolezza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di respirare aria nuova, anche solo mentalmente. Non amate le situazioni statiche e oggi qualcosa vi spinge a cambiare prospettiva. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante proprio da un momento di distrazione. In amore c’è più leggerezza, ma anche voglia di verità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma anche un po’ riflessiva. State facendo bilanci, valutando ciò che funziona e ciò che va migliorato. Nel lavoro siete affidabili come sempre, ma oggi anche più consapevoli. In amore c’è bisogno di più presenza emotiva: non basta esserci, bisogna anche dimostrarlo.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 24 marzo 2026), la vostra mente lavora in modo diverso, più intuitivo del solito. Non tutto è razionale, ma proprio per questo potreste trovare soluzioni brillanti. Nel lavoro è il momento di osare un’idea fuori dagli schemi. In amore serve più concretezza: meno teoria, più gesti.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma fertile. State entrando in una fase di maggiore consapevolezza emotiva. Capite meglio cosa vi fa stare bene e cosa no. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi preziosa nei prossimi giorni. In amore c’è una dolcezza più matura, meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata delicata ma fertile. State entrando in una fase di maggiore consapevolezza emotiva. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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