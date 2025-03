Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 marzo 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Mercurio e Venere sono nel tuo segno, mentre Marte è in posizione contraria. Questo potrebbe indicare la presenza di rivalità e avversari non sempre leali, ma non preoccuparti: alla fine, riuscirai a ottenere ciò che desideri. Questo è anche un periodo significativo per l’amore, quindi i rapporti con le persone vicine saranno più facili.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 marzo 2025), è importante prestare attenzione al denaro. Potresti aver bisogno di recuperare un po’ di tranquillità finanziaria, specialmente se hai speso molto recentemente o hai affrontato una separazione costosa. Nel complesso, non ti manca l’energia creativa. Giove è in un aspetto positivo, aiutandoti a comprendere profondamente le situazioni che necessitano di una spinta.

GEMELLI

Cari Gemelli, le emozioni sono al centro della giornata. Sarai attratto dalla ricerca di sicurezza e stabilità, specialmente nelle relazioni più intime. Usa questa energia per creare una connessione più profonda con le persone che ami. Fai attenzione a non lasciarti sopraffare dai tuoi sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, se c’è qualcuno che ti interessa, preparati perché da mercoledì la Luna porterà un’energia molto importante. Questa settimana è ideale per rivalse e, tutto sommato, di buon auspicio. La prima parte dell’anno è generalmente più favorevole della seconda! Se hai un’idea o una proposta da fare, agisci adesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 marzo 2025), nel complesso, non ti manca l’energia creativa. Giove è in un aspetto positivo, aiutandoti a comprendere profondamente le situazioni che necessitano di una spinta.

VERGINE

Cari Vergine, la presenza di Mercurio e Venere nel tuo segno ti dona energia e fascino. Tuttavia, l’opposizione di Marte potrebbe portare qualche tensione. Mantieni la calma e focalizzati sugli obiettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: non ti manca l’energia creativa. Giove è in un aspetto positivo, aiutandoti a comprendere profondamente le situazioni che necessitano di una spinta.