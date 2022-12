Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 5 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 5 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che si sta aprendo sarà per voi molto altalenante dal momento che alcune giornate non porteranno ai risultati per i quali avete tanto lavorato. Altre si. E su quelle dovrete concentrarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 dicembre 2022), la giornata non sarà indimenticabile, ma neanche pessima. Ma attenzione: le giornate di metà settimana saranno quelle meno positive, quelle più sottotono da cui stare alla larga. Il resto della settimana sarà comunque abbastanza altalenante.

GEMELLI

Cari Gemelli, buone notizie per voi che vivrete una giornata e una settimana positiva sotto tutti i punti di vista. Le stelle saranno dalla vostra parte e martedì nel segno entrerà anche la Luna. Pensate a rilassarvi e a passare le giornate con chi amate.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono giornate fantastiche. Inoltre la Luna sarà nel segno a partire da venerdì. Oggi potreste soffrire un po’ giusto sul lavoro o avere problemi a livello familiare, ma niente di complicato. Bene poi tutto il resto della settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 5 dicembre 2022), vivrete un’ottima giornata! Non aspettavate altro per cui gustatervi questo momento fino in fondo. Sul finire della prossima settimana avrete anche la Luna nel segno che vi porterà tantissime belle occasioni soprattutto a livello lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani – 5 dicembre – e la parte iniziale della settimana non saranno da ricordare… Le cose inizieranno ad andare meglio solo dal prossimo fine settimana. Prendete in esame solo le giornate positive mentre per quelle negative cercate di fare il meno possibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vivrete un’ottima giornata! Non aspettavate altro per cui gustatervi questo momento fino in fondo.