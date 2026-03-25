Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, molti di voi si trovano davanti ad una scelta che richiede più testa che istinto. Non è facile per voi rallentare, ma farlo vi permetterà di evitare un errore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe emergere una situazione che vi costringe a rivedere una decisione recente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 marzo 2026), dopo qualche momento incerto, un po’ di stabilità. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare e non disperdere energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un po’ divisi tra voglia di fare e bisogno di capire. Non è una giornata da azioni impulsive, ma da riflessioni intelligenti. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta potrebbe incuriosirvi, ma serve tempo per valutarla bene.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una giornata di ripresa. Dopo un inizio di settimana un po’ sottotono, ritrovate energia e voglia di mettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe darvi fiducia o chiedervi di fare un passo avanti. In amore torna la passione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 marzo 2026), siete estremamente lucidi. Riuscite a capire cosa funziona e cosa no con grande precisione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento ideale per sistemare qualcosa che vi preoccupa da tempo. In amore cercate di non essere troppo critici.

VERGINE

Cari Vergine, giornata di riequilibrio interiore. State cercando di capire cosa vi fa stare bene davvero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera. Una conversazione sincera può riportare serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: siete estremamente lucidi. Riuscite a capire cosa funziona e cosa no.