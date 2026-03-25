Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una giornata di riequilibrio interiore. State cercando di capire cosa vi fa stare bene davvero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera. In amore una conversazione sincera può riportare serenità e pace.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 marzo 2026), siete profondi e determinati. Non vi sfugge nulla e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Per quanto riguarda il lavoro, questa capacità vi dà un vantaggio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di leggerezza. Le ultime giornate di questo mese di marzo vi hanno appesantito e ora cercate aria nuova. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe nascere un’idea interessante, ma non forzatela subito. In amore tutto migliora se lasciate spazio alla spontaneità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma impegnativa. Avete molte responsabilità e riuscite a gestirle con grande serietà. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccoli risultati che confermano il vostro impegno. In amore cercate di essere più presenti emotivamente. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare e non disperdere energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 marzo 2026), la vostra mente è piena di idee, ma non tutte sono subito realizzabili in queste ore di fine mese. Serve selezionare e dare priorità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare una soluzione originale a un problema.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma positiva. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi aiuta a fare scelte migliori. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può rivelarsi preziosa. In amore c’è una dolcezza sincera che rafforza i legami.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata delicata ma positiva. Datevi da fare.