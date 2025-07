Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, hai voglia di rimettere ordine nei tuoi obiettivi, ma il momento è più adatto alla pianificazione che all’azione. Le risposte che cerchi arriveranno tra qualche settimana. Fai attenzione a non essere troppo impulsivo con chi ti è vicino.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 luglio 2025), giornata favorevole a nuove idee. Qualcuno potrebbe cercare di metterti i bastoni tra le ruote, ma hai Giove dalla tua parte. Non temere di uscire dalla tua comfort zone: ciò che oggi sembra un rischio, domani sarà una conquista.

GEMELLI

Cari Gemelli, hai bisogno di rallentare. C’è confusione in amore e sul lavoro: troppe voci, pochi fatti. Prenditi un momento per ascoltare solo te stesso. Da mercoledì in poi le stelle saranno più amiche.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna ti sostiene, così come Giove. È una giornata positiva per coltivare nuovi progetti o rafforzare i legami affettivi. Se devi prendere una decisione importante, segui l’istinto: stavolta ti porterà nella direzione giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 luglio 2025), sei sotto pressione ma sai come trasformarla in motivazione. Non tutti apprezzano il tuo entusiasmo, ma non lasciare che questo ti fermi. Piccoli ritardi sul lavoro non vanno presi come fallimenti: è solo una fase.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione all’ipercriticismo. Potresti ritrovarti a giudicare troppo duramente gli altri o te stesso. Ritaglia spazi di tranquillità. Il consiglio delle stelle è: accogli l’imperfezione, a volte è la chiave dell’armonia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sei sotto pressione ma sai come trasformarla in motivazione. Non tutti apprezzano il tuo entusiasmo, ma non lasciare che questo ti fermi.