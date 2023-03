Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non sottovalutate i nuovi incontri d’amore perché potrebbero riservare tante belle sorprese. Sul lavoro la giornata è interessante, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo progetto. Potete portarlo avanti con entusiasmo e ottimi risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 marzo 2023), la luna torna favorevole e illumina il cielo dell’amore. Approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo dove ci si può mettere in gioco in cose nuove.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione in amore perché la tenuta della vostra relazione potrebbe essere messa alla prova dalle stelle. Sul lavoro, invece, si può discutere del futuro ma le decisioni importanti vanno rimandate.

CANCRO

Cari Cancro, attenzione alle polemiche in amore che potrebbero nascere in questa giornata. Sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà ma nulla di irrisolvibile. Sta a voi trovare le giuste soluzioni e usare la necessaria diplomazia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 marzo 2023), siate prudenti nei nuovi amori perché il cielo non è proprio dalla vostra parte. Il fine settimana sarà bello e sul lavoro siate sempre pronti a cogliere le occasioni al volo.

VERGINE

Cari Vergine, i single del segno potrebbero farsi tentare dal fascino delle relazioni senza impegno. Sul lavoro sono tante le questioni burocratiche da affrontare ma riuscirete a fare tutto. Se necessario affidatevi ai saggi consigli di un esperto in materia. Non potete pensare di fare e risolvere tutto da soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: questa Luna rischiara il vostro cammino in amore, approfittatene.