Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, c’è un po’ di agitazione nell’aria e fate fatica a concentrarvi sul lavoro. Cercate di fare chiarezza, di capire che nella vostra vita stanno accadendo molte, forse troppe, cose: meglio evitare le polemiche. Diplomazia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state vivendo un sogno? A volte fai fatica a capire la realtà, vorreste un mondo tutto vostro, senza ansie e caos. Cercate, però, di restare con i piedi per terra.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore sarete molto creativi, ma che ne dite di mettervi in società con qualcuno? Il cielo vi sorride, sapete come trasmettere agli altri tutta la vostra energia.

Cancro



Cari Cancro, siete molto impegnati e anche un piccolo ritardo potrebbe scombussolare i vostri piani. A volte è il caso di dire di no: non potete fare tutto, dovete anche selezionare quello che è davvero importante altrimenti diventa difficile gestire la situazione…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 marzo 2023), pensate al futuro con un po’ di ansia perché voi sapete bene quello che volete, ma non conoscete i limiti. Forse tutto va bene, ma avete troppe responsabilità.

Vergine

Cari Vergine, siete perspicaci, ma avete bisogno di circondarvi di persone che vi aiutano e vi stimolano. Sapete come condividere le vostre idee, dovete solo dimostrare a tutti quanto valete.

Bilancia

Cari Bilancia, avete voglia di trascorrere del tempo da soli. Ma attenzione perché la noia potrebbe prendere il sopravvento e non potete sempre scappare dalle responsabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sta per tornare la luce in fondo al tunnel e ora l’amore ritornerà protagonista nella vostra vita. Ci sarà sicuramente un cambiamento.

Sagittario

Cari Sagittario, stanno succedendo troppe cose nella vostra vita, ma ora dovete stare con i piedi per terra: non potete viaggiare troppo con l’immaginazione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nelle prossime ore avrete bisogno di nascondervi, ma attenzione: a volte lavorare in gruppo aiuta, rafforza la personalità e fa sentire sicuri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 marzo 2023), dovete dedicare il vostro tempo al corpo, prendetevi cura di questo e ascoltatelo di più. Per quanto riguarda le emozioni, sarete dell’umore giusto. Lasciatevi andare.

Pesci

Cari Pesci, state cercando la persona giusta per confidarvi, per lasciarvi andare. Forse siete un po’ frustrati, pensate che nessuno si preoccupi per voi.