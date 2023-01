Oroscopo Branko 2022: le previsioni dell’anno segno per segno

OROSCOPO BRANKO 2023 – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko per il 2023? L’astrologo ha consultato le stelle e ha diffuso il suo oroscopo tramite il “Calendario Astrologico 2023” pubblicato da Mondadori e già in libreria. Branko ancora una volta interpreta i movimenti astrali nel suo modo poetico e personale. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko per il 2023:

Ariete

Cari Ariete, successo già da gennaio anche in amore grazie a Venere in ottima posizione. Il nuovo anno sarà caratterizzato da amore, passione e fortuna. La situazione pratica però sarà meno limpida perché sarete poco lucidi. Le cose andranno meglio dalla metà del mese di febbraio. Il mese più significativo sarà marzo 2023. Ci sarà una spinta verso il rinnovamento. Vita sentimentale molto vivace a luglio, ma dopo l’estate l’attività pratica torna a pieno ritmo. Aumenta la voglia di mettersi in proprio.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko 2023, questo sarà l’anno della svolta. Dalla metà del mese di maggio arriverà con grande generosità Giove mentre da marzo si chiuderà il capitolo Saturno. Durante il 2023 realizzerete un sogno che vi sta a cuore. Fino alla fine di febbraio Mercurio, stella degli affari, sosterà in Capricorno. Il settore meno favorevole sarà quello dei sentimenti, almeno nel nel mese di gennaio. Febbraio avrà in serbo per voi un San Valentino stuzzicante. Marzo invece sarà il mese della vostra liberazione da Saturno, mentre Venere sarà in voi fino a Pasqua rendendovi molto seducenti. Maggiore vitalità a luglio e ripresa anche per i malanni cronici, ma fate sempre attenzione alla forma fisica. Mese interessante sicuramente settembre in particolar modo per il lavoro. Novembre sarà il mese più complicato per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, vi aspetta un 2023 ricco di sorprese ed emozioni e grandi impegni con un gennaio ricco di stimoli. Ottime stelle sia nel lavoro che nei sentimenti e ottima la forma fisica. Stelle positive anche a febbraio. Il mese cruciale sarà marzo. La seconda parte dell’anno sarà un periodo fatto anche di attese e bilanci anche se ad agosto sarà il momento di una attesissima pausa. Durante il 2023, se in amore ci saranno sorprese, nel lavoro non mancheranno i fastidi. Alla fine dell’anno arriverete con un bagaglio ricco di esperienze.

Cancro

Cari Cancro, il nuovo anno partirà con la Luna affettuosa e affidabile. Poca sarà l’energia fisica. Tutto si muterà da febbraio: potrete combattere per i vostri obiettivi, seguite il vostro intuito. In ambito personale riuscirete a comunicare con facilità sia con i figli che con il partner. A marzo l’anno cambierà. Nessun disturbo in vista a luglio e agosto, che sarà vivace. Ad agosto ci sarà voglia di amare. I primi di novembre sono giorni favorevoli per innamorarvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko del 2023, il nuovo anno parte con una grande spinta in ambito professionale. Marzo è il mese dei cambiamenti, con l’amore luminoso nella prima parte del mese. In estate tornerete a sentirvi amati, un effetto che andrà avanti con Venere nel vostro cielo anche in agosto. Se avete degli affari in sospeso, mettetevi in gioco all’inizio di ottobre. Per la salute, tenete sotto controllo la pressione sanguigna e lo stress. A novembre maretta in famiglia, ma tranquilli: l’anno si concluderà alla grande.

Vergine

Cari Vergine, febbraio sarà caratterizzato da una Luna poco favorevole in amore. Fortunatamente alla fine del mese però Venere diventa più calda ed intuitiva. Attenzione al nervosismo e allo stress. Marzo sarà caratterizzato da una novità per via di Marte che favorirà un importante recupero. Aprile sarà particolarmente caratterizzato dal pensiero di un trasferimento che potrebbe mettere in crisi qualche coppia. Anche maggio sarà cruciale. Cielo concreto ad ottobre e che prosegue anche ai primi di novembre. Dicembre con stelle un po’ nervose ma la Luna illuminerà la fine del 2023.

Bilancia

Cari Bilancia, il 2023 sarà ottimo, non giudicatelo dalle prime settimane. Gennaio vi offre subito serenità in amore. Anche la professione migliora, ma attenzione a qualche ostacolo. State attenti e prendetevi cura della vostra forma fisica. Il mese dell’amore è proteso verso la realizzazione professionale. Marzo rimette in movimento il 2023 con tutti i pianeti che si moveranno velocemente. Aprile sarà influenzato dal transito in Toro, il segno che influenza il patrimonio familiare, le eredità, i beni in comune, questione che affronterete anche a maggio.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko per il 2023, vi attende un anno eccitante e contraddittorio. Il settore più invitante è quello pratico che vi offre diverse occasioni. Gestite bene l’ansia. A febbraio la vita affettiva potrebbe risultare magnifica provate quindi a essere romantici. Anche per voi marzo è il mese più importante. Ad aprile fate attenzione alla vostra ansia dovuta alla necessità di un cambiamento profondo, fino a giugno fate attenzione alle incomprensioni in famiglia. La forma fisica sarà protetta da Marte.

Sagittario

Cari Sagittario, previsto tanto ottimismo in ambito affettivo, ma fate attenzione alla forma fisica. A febbraio mette ordine in campo pratico. A marzo fate attenzione ai possibili attriti tra genitori e figli oppure con fratelli più giovani. Aprile vi aiuterà a rimettere in carreggiata la vostra vita. La forma fisica sarà in ripresa. Maggio segna l’inizino di un periodo favorevole professionalmente. Giugno è il mese degli affare e di grande apertura ai vostri orizzonti professionali.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, a gennaio sarete subito richiamati dall’impegno professionale con gradi occasioni e ottimo mese per le vostre finanze. Sulla salute potreste patire fastidi alla cistifellea, calcoli epatici, coliche. Anche Febbraio, il mese dell’amore sarà concentrato sul mondo professionale, ma non mancheranno incontri. Il forte impegno professionale vi trasmetterà stanchezza nel periodo di marzo. Aprile vi parlerà d’amore, un sentimento un po’ contrastato, ma comunque intenso e sincero. Giugno è il mese dove comunque va bene per il lavoro, quindi non sono da escludere nuovi incarichi, promozioni, avanzamenti di carriera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko del 2023, avete trascorso piacevolmente la fine del 2022 e affrontate il nuovo anno con un certo entusiasmo e un bello slancio. A gennaio dovrete un po’ aspettare per la svolta. A febbraio, il mese dell’amore sarà spumeggiante. Sarete occupati dalle vostre mille occupazioni e non vi mancherà la forza di stare dietro ai vostri interessi.