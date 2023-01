Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, preparatevi a catturare la bellezza della natura nel corso delle prossime ore. Il vostro posto preferito potrebbe presto chiamarvi. Le vostre finanze per la giornata sono ordinate. La proprietà può darvi un buon ritorno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non dovete sottovalutare le meraviglie che lo yoga può fare per la vostra salute. Il vostro nuovo capo potrebbe non apprezzare il vostro stile di lavoro. Andateci piano e costruite un rapporto.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra famiglia nel corso delle prossime ore potrà aiutarvi ad affrontare lo stress su cui si sta sviluppando la vostra vita lavorativa. La vostra cotta potrebbe mostrare segni di interesse per voi. Assicuratevi di rendere la conversazione interessante.

Cancro



Cari Cancro, probabilmente batterete il vostro stesso record in palestra. È un buon momento per fare l’audit per la vostra azienda. Potreste sentirvi ignorato dal vostro compagno di ufficio. Ma non prendetelo a cuore, piuttosto dovreste essere aperti e diretti su come vi sentite.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 gennaio 2023), è probabile che il vostro fratello maggiore mostri qualche segno d’amore. Potrebbe non essere il giorno migliore per partire per un viaggio on the road.

Vergine

Cari Vergine, l’aggiunta di alcuni dipinti alla vostra stanza aggiungerebbe un tocco artistico. Siate benedetti con un partner che ascolta i vostri problemi con tutto il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, potete aspettarvi un incontro per un aumento di stipendio con le vostre risorse umane. Dal punto di vista della salute vivrete una fase equilibrata. Sostituite lo zucchero e le calorie in eccesso con cibo nutriente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’attività manifatturiera può portarvi fortuna. La vostra startup potrà presto ottenere un investimento importante. I vostri genitori potrebbero non essere in grado di vedere la vostra prospettiva delle cose. Portate pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, state valutando di acquistare una nuova proprietà? Riflettete bene prima di agire. Rimanere sincero con il vostro partner porterà a una relazione sana.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’aggiunta di integratori alimentari alla vostra dieta sarebbe utile. Seguite alcuni corsi per conoscere la gestione patrimoniale. Possibile qualche sorpresa sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 gennaio 2023), i tempi turbolenti nella vostra famiglia presto finiranno. Potete aspettarvi un reddito da locazione dalla proprietà che possedete. Potreste sentirvi leggermente demotivati.

Pesci

Cari Pesci, i fiori per il vostro partner farebbero miracoli… Non perdete mai l’occasione di esprimere il vostro amore.