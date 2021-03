Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 marzo 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, vi pervade un senso di ottimismo che rispecchia il vostro equilibrio tra dettagli e scenario complessivo. Su input di Giove potete prendere decisioni importanti negli affari. Amore incredibile, grazie a Venere folle, mentre Marte vuole tutto e subito.

Toro

Cari Toro, effetto positivo di Venere sul lavoro, sollecitato anche dalla Luna che indica la via del successo. La Luna piena, invece, che inizia stanotte, sarà decisiva per il sociale.

Gemelli

Amici dei Gemelli, incontri e progetti, ma anche nuove amicizie, sono favoriti da Marte. Preoccupati per questioni in famiglia? Aspettate, la Luna in Vergine invita gli innamorati e i single a essere pronti per domani.

Cancro Cari Cancro, per voi Branko prevede un salto di qualità in ambito finanziario, anche se la vostra situazione è già positiva. Grazie al transito di Marte, potete chiudere situazioni e iniziare una nuova carriera.

Leone

Amici del Leone, i vostri rapporti sociali e le relazioni professionali sono agevolati da Mercurio, ma per voi c’è sempre qualche problema con gli altri. Cercate di evitare le polemiche e dedicatevi all’amore (oppure a cercarlo).

Vergine

Cari Vergine, l’amore scalda il vostro cuore, ma non è ancora ricambiato quanto meritate. Venere in Ariete vi rende passionali, Marte è provocatorio. Forse questa Pasqua sentirete suonare le campane come la prima volta.

Bilancia

Amici della Bilancia, il periodo che arriva, secondo Branko, non sarà duro come l’anno scorso ma conviene definire dettagli e concludere il più possibile entro Pasqua. Prendetevi la giornata di oggi per fare un inventario e preparatevi alla Luna piena di domani.

Scorpione

Cari Scorpione, è il momento della rinascita e della metamorfosi: vi aspetta un cambiamento fondamentale. Mettetevi all’opera oggi. Branko vi invita a seguire non solo il denaro, ma anche il vostro spirito sensuale.

Sagittario

Amici del Sagittario, su di voi Luna, Mercurio e Nettuno hanno influssi antipatici, ma non negativi. Vi aspetta una Pasqua d’amore. Branko vi assicura che avrete ciò che vi spetta, grazie al successo che arriva da iniziative avviate in passato. Rimandate quelle nuove.

Capricorno

Cari Capricorno, per voi è importante affrontare oggi questioni urgenti in casa e lavoro, grazie all’arrivo di notizie e persone lontane. Sul lavoro Marte vi dà quel pizzico di cattiveria che serve per zittire certe persone.

Acquario

Amici dell’Acquario, una serie di successi vi attendono: per voi è in arrivo Luna piena-Bilancia carica di fortuna, insieme a Marte battagliero e Venere intraprendente in amore.

Pesci

Cari Pesci, per voi c’è Marte a esercitare un influsso non proprio positivo. In amore dovete saper aspettare. In ogni caso, siete fortunati, potrebbe arrivare un’onda benefica che vi porterà ciò che meritate.

