Oroscopo Branko 2021: le previsioni del nuovo anno segno per segno

OROSCOPO BRANKO 2021 – Che anno sarà il 2021 secondo l’oroscopo di Branko? Il noto astrologo istriano, tra i più apprezzati dagli amanti dell’astrologia, come da tradizione ha consultato le stelle per svelare cosa ci aspetta per l’anno nuovo, in questo caso il 2021. Tanta la curiosità, che si creda o meno all’oroscopo, dopo un 2020 da dimenticare. Ecco allora le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko 2021, secondo quanto riporta Libero.

Ariete

Cari Ariete, rallegratevi. Il 2021 sarà un anno davvero pieno di eventi. Affrontate i prossimi mesi con creatività, le opportunità infatti non mancheranno. Attenzione a qualche acciacco sul fronte della salute, soprattutto a livello muscolare, dovuto alle troppe preoccupazioni. In generale sarà un anno piacevole per costruire il vostro futuro, anche per acquistare nuove proprietà.

Toro

Cari Toro, il 2021 porterà tanti cambiamenti, soprattutto sulla sfera sentimentale. Avrete maggiori stabilità e certezze, anche sul lavoro, e prenderete importanti decisioni per raggiungere il successo desiderato. Attenzione alla salute. Se fate un lavoro sedentario, muovetevi facendo esercizi nel tempo libero, anche in casa.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko del 2021 dovrete prendere nei prossimi mesi decisioni molto importanti sul fronte lavorativo, con scelte che cambieranno inevitabilmente il vostro futuro. Ponderatele con calma. Attenzione alle spese, cercate di contenervi se non volete trovarvi in difficoltà economica. Bene i lavori che abbiano a che fare con creatività e fantasia.

Cancro

Cari Cancro, se nel corso di questo difficile 2020 avete rimandato molti impegni e progetti di lavoro, nel 2021 dovrete recuperare il tempo perduto. Il momento di dare una svolta alla vostra vita è arrivato. Questo vale anche per gli studenti: accelerate per completare il vostro percorso. Le sfide non mancheranno, ma il nuovo anno porterà molte vittorie.

Leone

Cari Leone, dopo un anno di transizione, il 2021 vi vedrà di nuovo ruggire. Siete stanchi della solita routine e non vedete l’ora di conoscere gente nuova, sia a livello sentimentale che nelle amicizie. In generale cercate di mantenere la calma e non siate impulsivi, altrimenti potreste pentirvi di alcune scelte. Curate la salute con l’esercizio fisico e non mangiate troppo.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko del 2021 mai come quest’anno sarete padroni e artefici del vostro destino. Sta dunque a voi dare il massimo, precisini come siete. Il momento di affrontare i problemi in sospeso è arrivato, così come di realizzare i vostri obiettivi. D’altronde avete un entusiasmo e una voglia di fare contagiosa e fuori dal comune. Attenzione a qualche acciacco fisico, soprattutto alle vie urinarie.

Bilancia

Cari Bilancia, questo sarà un anno di ripresa e ripartenza per il vostro segno. Siete stanchi del caos, soprattutto se vivete in città, e cercherete rifugio nella natura incontaminata. Curate al meglio la salute, la cosa più importante che abbiamo, e non prendete alla leggera decisioni importanti per il futuro.

Scorpione

Amici dello Scorpione, dopo un 2020 piuttosto incasinato, il 2021 vi vedrà finalmente mettere la testa a posto e trovare un po’ di serenità. L’atteggiamento migliore per chiarire dubbi e perplessità o trovare una soluzione efficace a problemi di lungo termine. Attenzione a qualche acciacco di saluto, soprattutto riguardante il fegato.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko del 2021 rallegratevi ed esultate: il 2021 sarà un anno straordinario per voi. A livello economico sono previste entrate clamorose, miniere d’oro mai viste e da non sperperare. Profitti record che però non devono farvi perdere la testa. Non sprecate il favore delle stelle, attenzione in particolare durante il primo trimestre dell’anno.

Capricorno

Amici del Capricorno, finalmente i vostri progetti più ambiziosi potranno realizzarsi. Date il massimo e non abbattetevi, perché dovrete affrontare anche un periodo molto difficile, per cui siate forti. Se riscontrate qualche campanello d’allarme a livello fisico, andate subito dal medico. Possibili problemi alle ossa o al ginocchio.

Acquario

Cari Acquario, il 2021 sarà per voi un anno di grandi innovazioni e cambiamenti, fatevi trovare pronti. Potrete finalmente ottenere la libertà e l’indipendenza a lungo desiderati. Mantenete la calma in caso di minacce a livello fisico, ma non sottovalutate mai la cura della salute. Potrebbero infatti esserci problemi di cuore.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko 2021 preparatevi ad un anno con il favore delle stelle nel campo economico e degli investimenti. Superato questo periodo di pandemia, potrete ritornare a viaggiare, una delle cose che amate più fare in assoluto. Se siete degli imprenditori, risolvete questioni legali ancora pendenti. Attenzione a non assumere troppi farmaci o abusare dell’alcol.

