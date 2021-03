Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 marzo 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, l’amore vi inebria e riempie le vostre giornate, d’altronde con una Venere così favorevole non poteva essere altrimenti. Vivrete ottime e forti emozioni, per cui date il massimo sin dall’inizio di questa giornata. Le coppie solide troveranno nuova linfa e potranno mettere in cantiere qualcosa di speciale come un figlio.

Toro Amici del Toro, possibili litigi in famiglia e nelle relazioni con genitori e figli. Cercate di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Sapete di essere nel giusto e di avere tanto da rivendicare, ma anche chi vi circonda ne è consapevole, per cui inutile alzare i toni solo per fare polemica. Fate sport.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci possono essere presto ottime novità in arrivo sul fronte degli affari e del lavoro. Potreste quindi ricevere al più presto una chiamata o una mail molto interessanti. Non pensate però solo alla professione: non trascutate il partner e neppure la salute.

Cancro

Amici del Cancro, portate avanti degli investimenti di valore e prestigio, perché in questo periodo le stelle vi favoriscono. In particolare possono esserci ottime opportunità sul fronte immobiliare, potreste quindi avviare la compravendita di una casa. Inoltre avete un fascino che vi rende irresistibili.

Leone

Amici del Leone, potete finalmente ottime opportunità su tutti i fronti. Venite infatti da un periodo poco favorevole, specie in amore, ma adesso è il momento di rialzare la cresta. Un ottimo che conquisterà i vostri collaboratori e partner, spingendovi ad osare come mai avete fatto. Le stelle vi assistono. Risultati garantiti!

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko sembra proprio che tutti ce l’abbiano con voi in questo periodo. Una fase di grande incertezza che vi blocca e vi provoca un forte stress, da togliere il sonno la notte. Se ci sono state delle discussioni, non ingigantitele per preservare il vostro orgoglio, rischiate di ferire inutilmente qualcuno a causa di qualche parola di troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro date il massimo e siete sempre oberati, tanto da arrivare a fine giornata senza più energie. Non trascurate però il partner e coltivate bei rapporti con chi vi circonda. Dove non riuscite ad arrivare con le vostre forze, non abbiate timore di chiedere aiuto agli amici di una vita. Saranno felici di supportarvi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko state dando il massimo per perfezionarvi e ottenere sempre qualcosa di speciale, specie in ambito lavorativo. Il confine tra una grande ambizione e la perfezione è sempre molto sottile, quindi fate attenzione. Evitate di essere troppo testardi, specie in amore. Non porta a nulla, anzi meglio sapersi fidare di chi vi circonda.

Sagittario

Cari Sagittario, avete un quadro astrale davvero positivo, e quindi potrebbero presto arrivare belle novità da cogliere al volo. Se siete single, qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione. Fatevi avanti senza problemi. Potreste fare scintille! Non trascurate la cura del corpo e la salute. Allenatevi, anche in casa.

Capricorno

Amici del Capricorno, in famiglia dovete fare un po’ di conti per far quadrare le finanze. Ultimamente infatti avete avuto molte spese e ora il portafoglio piange un po’. Fate un po’ di economia, soprattutto se dovete mantenere i figli. La tensione e lo stress non mancano, scaricateli facendo un po’ di attività fisica.

Acquario

Amici dell’Acquario, avete un quadro astrale ottimo e infatti sarete colpiti da una serie di piacevoli imprevisti ed effetti speciali che vi sorprenderanno, soprattutto in amore. Se siete single, potranno esserci ottime opportunità da cogliere al volo. Se invece siete in coppia, concentratevi solo sul partner.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questo mese di marzo continuate a ricevere inaspettati e graditi regali da chi vi circonda. Al momento in particolare al top è il lavoro. Arriveranno infatti ottime opportunità da cogliere al volo. Valutate comunque sempre prima pro e contro. Fatevi guidare dall’istinto che è sempre infallibile.

