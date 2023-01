Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dovrete fare i conti con qualche dubbio di troppo. Questo è un periodo nel quale c’è da lottare, anche per le piccole cose. Eppure alcuni giorni è proprio difficile, sembra che tutto vi vada contro. Sono giornate complicate nelle quali organizzare tutto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la fase di recupero è finalmente arrivata. Siete un po’ testardi e avete voglia di mettervi alla prova, nei rapporti con chi vi circonda. Sul lavoro c’è da fare chiarezza, non tutto va per il verso giusto. In amore invece siete premiati da Venere in aspetto favorevole.

Gemelli

Cari Gemelli, novità in vista nel vostro cielo. Avete voglia di ridere e scherzare, ma attenti perché non tutto va per il verso giusto. Una serata in compagnia degli amici più cari può farvi ritrovare il sorriso. Un po’ di allegria in questi tempi difficili servirebbe a tutti.

Cancro



Cari Cancro, presto non avrete più opposizioni e questa è un’ottima notizia. I problemi nel recente passato sono stati molteplici, ma voi li avete superati con entusiasmo. Nelle prossime settimane potreste dover affrontare qualche problema a livello familiare, ultimamente vi sentite particolarmente stanchi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 gennaio 2023), siete un po’ in ritardo sui tempi, ma le cose procedono per il verso giusto. Preferite fare tutto di corsa, mentre invece sarebbe meglio rifiatare e fermarsi un attimo. Vi piace comandare, ma qualcuno potrebbe stancarsi e non voler sottostare ai vostri ordini.

Vergine

Cari Vergine, questo cielo vi premia e vi entusiasma. Quante soddisfazioni in questi giorni. Potete chiudere accordi e intavolare trattative, incontri favorevoli in vista per la vostra carriera. Approfittatene. A primavera ci saranno piacevoli novità, aspettatevi dunque cambiamenti, in ambito professionale e non solo.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio intorno a voi, in ogni ambito, dal lavoro alla famiglia fino ovviamente all’amore. La notizia è che lo troverete. Già da oggi, secondo l’astrologo istriano, ci saranno novità positive. Rimboccatevi le maniche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo dovete fare i conti con stelle un po’ strane, per cui tendete a chiudervi a guscio in voi stessi. Siete poco diplomatici e fate notare agli altri ogni minimo errore. Anche voi però ci mettete il carico da 90 con una serie di polemiche spesso inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, siete protagonisti di questo zodiaco. L’ambiente intorno a voi è prolifico e ricco di opportunità da cogliere al volo. Potete urlare il vostro amore e l’affetto che avete per chi vi circonda. Avete tanta voglia di mettervi in gioco. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete una tenacia, una determinazione e una precisione che vi contraddistinguono da sempre. Sono questi i vostri punti di forza ai quali non dovete rinunciare. Realizzate i vostri obiettivi e giocate di squadra. Avete degli obiettivi chiari in testa, rimboccatevi le maniche per realizzarli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 gennaio 2023), questo cielo è davvero speciale e scalderà i vostri cuori nelle prossime giornate. Sentite però che qualcosa non va come vorreste, per questo siete stanchi della solita routine. Guardate al futuro con entusiasmo e speranza.

Pesci

Cari Pesci, piano piano recuperate e ritrovate speranza e fiducia in ciò che fate. Il periodo è ottimo, anche se la tensione non manca. Guardate fuori dai vostri semplici steccati e rimboccatevi le maniche. Vedrete il monco con occhi diversi. Portate avanti progetti ambiziosi come un matrimonio o dei figli. Non crogiolatevi nel passato.