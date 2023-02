Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, raggiungere un accordo è una cosa ammirevole. Dopotutto, si tratta di mettere in comune diversi punti di vista. Anche se va anche notato che si tratta di un processo in cui, allo stesso tempo, dobbiamo cedere. E se vogliamo davvero agire come una squadra, dobbiamo solo dare il nostro braccio per torcere in alcune cose. A volte, questo può portare a conflitti. Altri no. Poiché oggi le stelle sono sotto l’influenza dell’oscurità della Luna, puoi andare avanti senza dover dare nulla in cambio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna offre questo lunedì un’oscurità che, come rivelato dalle stelle, dovresti approfittare per vedere tutto ciò che riguarda la tua casa e la tua famiglia da un nuovo prisma. Oggi avrete la possibilità di vedere tutto in modo diverso, anche quello che è successo qualche tempo fa con un rapporto importante. Ciò significa che la prospettiva che hai acquisito non ne vale più la pena. Dovrai pensarci di nuovo e questo può favorirti. Se finalmente lo fai, sarai in grado di stabilire legami più forti.

Gemelli

Cari Gemelli, non molto tempo fa uno dei miei lettori mi ha rivelato di aver commesso un errore nel riferirsi alla “commedia scozzese” di William Shakespeare con il suo stesso nome. Mi sembra di avere molta speranza e fiducia nel mio buon senso. Forse ci sono molte ragioni per cercare di evitare alcuni argomenti che possono solo causarci mal di testa. Il fatto è che non è sempre facile evitarlo. A volte non abbiamo altra scelta che raccogliere il coraggio e il coraggio di nominare ciò che sembra innominabile. Forse, finora, hai provato a fare una deviazione per non affrontare qualcosa. Pensaci.

Cancro



Cari Cancro, tutto dovrebbe essere più semplice e produrre meno mal di testa. E se ci pensate, è così. Il problema è che pensi che la testardaggine di una certa persona stia rendendo tutto troppo difficile. Ogni volta che cerchi di capire il loro punto di vista, ti imbatti in un grande muro invalicabile. Ma, allo stesso tempo, non puoi fare nulla… O forse lo è. Potresti fare un tentativo di capire le loro ragioni. Non appena scopri cosa lo rende così in preda al panico, puoi andare avanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 febbraio 2023), la cosa più importante è che credi in te stesso e che hai fede in tutto ciò che sei in grado di fare. Inoltre, non dimenticare che il calore può essere il tuo alleato per modellare determinate figure.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento hai una situazione molto difficile davanti a te e non sai chi può diventare il tuo miglior supporto. Non tutto si basa sull’alzare la mano e chiedere aiuto. Prima di dover prendere alcune decisioni e, quindi, ti piacerebbe poter provare diversi scenari. Ti senti come se fossi su un’isola deserta da cui non puoi uscire. La buona notizia è che grazie alla Luna Nuova sembra che i tuoi bisogni siano stati ascoltati. L’aiuto è in arrivo, quindi sarai in grado di condividere la responsabilità con qualcuno.

Bilancia

Cari Bilancia, la tua mania di controllo potrebbe farsi sentire oggi. Ci potrebbe essere nell’aria qualche novità o cambiamento ma purtroppo potresti non riuscire ad identificare di cosa si tratta e questo potrebbe lasciarti in una situazione di mezzo. Cerca di vivere il presente!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una nuova opportunità sta arrivando: il carico di responsabilità sarà ingente, ma non dovrai perdere questa occasione. Cerca di affrontare la situazione con il massimo della calma e della chiarezza.

Sagittario

Cari Sagittario, potresti sentire la pesantezza delle costrizioni altrui. Lasciati andare e fai in modo che la tua creatività fuoriesca al massimo! Non preoccuparti delle conseguenze: non puoi permettere che qualcuno neghi la tua libertà.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le tue idee sono molto chiare: l’unica cosa che resta da aggiungere è la tua determinazione. Se riuscirai a conquistare questo binomio, potrai andare lontano con i tuoi nuovi obiettivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 febbraio 2023), potrebbe arrivare il momento di un confronto: ci potrebbero essere delle incomprensioni con dei colleghi. Cerca di capire come poter esternare il tuo disagio. Vedrai la sincerità va oltre l’approvazione degli altri.

Pesci

Cari Pesci, la sensualità sarà alla base di questa giornata. Parlare di argomenti intimi sarà una tua grande voglia: fai attenzione a scegliere bene con chi vuoi confidarti. Alcune persone potrebbero non essere così ricettive: a volte la apparenze ingannano.