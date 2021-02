Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, il disagio che state provando proviene dalle aspettative che gli altri hanno su di voi. Si aspettano che proviate certi sentimenti e certe emozioni che purtroppo non avete o non riuscite a provare.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, certe volte avete l’impressione di avere tutto sotto controllo. Ad un certo punto però tutto crolla. Forse vivete in un mondo a parte che però non rispecchia la realtà delle cose. Cercate di fare chiarezza.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi riuscirete a parlare in modo sicuro e forte. Riuscirete a esprimere tutto ciò che avete dentro. Non abbiate paura di raggiungere i vostri obiettivi. Siete sicuri delle vostre capacità, andate avanti.

Cancro

Cari Cancro, oggi – 4 febbrai 2021 – grazie alla sicurezza che vi contraddistingue riuscirete a raggiungere le mete che vi siete prefissati. Sembra strano ma finalmente dimostrerete a tutti quanto valete.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi avrete a che fare con qualcuno di molto testardo e questo potrebbe portare un po’ di stress. Cercate di non inciampare in sciocchi litigi determinati dallo stato d’animo.

Vergine

Cari Vergine, vi sentite come messi da parte da molte persone. Forse siete voi che vi state un po’ allontanando, cercate di capire cosa sta succedendo intorno a voi.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi riuscirete a essere molto leali con chi vi circonda. Tuttavia questa vostra sincerità potrebbe portare a ferire qualcuno. Considerate sempre chi avete intorno. Parola d’ordine: empatia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 4 febbraio -, quando pensate al futuro siete in una situazione molto ambigua. Non riuscite a stabilire quali sono le vostre priorità, o forse semplicemente non volete perché avete paura di prendere le decisioni sbagliate.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi dovrete tutelarvi delle ansie esterne. Sarà importante per passare una serata tranquilla. Cercate di non farvi influenzare da chi vi sta intorno e mantenete il vostro equilibrio.

Capricorno

Cari Capricorno, qualcuno si è messo sul vostro cammino. Questo vi fa sentire non pronti, non in grado di fare quello che avete in testa. Non date peso alle influenze esterne e cercate di andare avanti senza voltarvi indietro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà difficile esprimere agli altri il vostro stato d’animo in questo momento e questo potrebbe portare chi amate ad allontanarsi da voi. Cercate di aprirvi e non avere paura del giudizio della gente.

Pesci

Cari Pesci, avete le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere. Non abbiate paura di nessuno e siate molto focalizzati su voi stessi. Oggi è la giornata giusta per dare il meglio di voi.

