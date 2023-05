Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, proprio in questo mese una situazione lavorativa che vi ha dato molto stress potrebbe sbloccarsi: se avete patito nelle scorse settimane, ora potrebbe essere arrivato il momento di riprendervi completamente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento è bene contare solo sulle vostre forze: anche se l’aiuto degli altri è importante, ora non siete circondati dalle persone giuste a cui dare il massimo del vostro affetto e della vostra fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è un’ottima combinazione astrale per voi in questo periodo: sarà favorita la vostra creatività nei progetti professionali, ma ne gioverà anche il vostro cuore. L’amore, infatti, sarà assoluto protagonista di questi giorni.

Cancro



Cari Cancro, grazie a un’ottima combinazione astrale, avrete la giusta energia e il giusto ottimismo per affrontare una giornata davvero molto positiva. Finalmente vi lascerete alle spalle la nostalgia e lo stress che vi ha tanto condizionato nelle giornate passate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 maggio 2023), è arrivato il momento di farsi un esame di coscienza e capire perché state attraversando un periodo così difficile: non ha senso scaricare le colpe sulle persone che vi stanno intorno.

Vergine

Cari Vergine, come afferma l’oroscopo di Branko, il vostro umore non è dei migliori soprattutto perché avete avuto qualche delusione nei rapporti interpersonali: forse avete riposto la vostra fiducia nella persona sbagliata.

Bilancia

Cari Bilancia, questa settimana sarà davvero molto interessante per voi: se avete in mente delle idee da realizzare è il momento giusto per concretizzarle. Ci saranno novità importanti anche per quello che riguarda il fronte sentimentale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, come indica l’oroscopo di Branko, questa sarà una giornata molto buona per voi: ci sarà motivazione e ottimismo da vendere. Il consiglio è quello di non stare dietro le quinte, ma di essere assoluti protagonisti degli eventi che vi circondano, perché ci saranno buone occasioni per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono diverse questioni da risolvere: a partire dall’ambito familiare, dove dovrete fare attenzione alle discussioni, fino a quello lavorativo, state cercando di non prendervi troppe responsabilità e troppi impegni, per ritagliarvi qualche momento di riposo assoluto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, come sottolinea l’oroscopo di Branko, anche a causa di alcune scelte che avete fatto di recente, questo non è un periodo tranquillo, ma caratterizzato da continui alti e bassi. Tenete duro perché solo con l’arrivo dell’estate ci sarà una serenità maggiore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 maggio 2023), come consiglia l’oroscopo di Branko, anche se il quadro astrale propende dalla vostra parte, sarà bene non farsi guidare solo dall’istinto, ma cercate di capire qual è la decisione giusta da prendere per voi.

Pesci

Cari Pesci, questa sarà una giornata molto buona per voi: ci sarà motivazione e ottimismo da vendere. Il consiglio è quello di non stare dietro le quinte, ma di essere assoluti protagonisti degli eventi che vi circondano, perché ci saranno buone occasioni per voi.