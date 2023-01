Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, dovete catturare la bellezza della natura che vi circonda, vi aiuterà per ritrovare il sorriso. Buone notizie per quanto riguarda le finanze, possibili entrate…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, date spazio alla vostra salute psico-fisica. Concedetevi del relax e del lavoro incentrato sul benessere. Il vostro nuovo capo potrebbe non apprezzare il vostro stile di lavoro….

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra famiglia potrà aiutarvi ad affrontare lo stress. Prestate la giusta attenzione all’amore: possibili novità importanti, magari qualcuno si è finalmente accorto di voi…

Cancro



Cari Cancro, ottime notizie dal punto di vista fisico. È un buon momento per quanto riguarda il lavoro nonostante qualche piccolo inciampo che sarà però superato agevolmente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 gennaio 2023), le prossime non saranno ore fantastiche per voi. Avete vissuto momenti migliori. Se avete in mente di fare un viaggio, bene, ma aspettate ancora qualche giorno…

Vergine

Cari Vergine, parlate con il partner. Esprimetevi. Buttate fuori tutto quello che avete dentro, che pensate e che volete dalla vita. Se al vostro fianco avete la persona giusta, vi saprà aiutare.

Bilancia

Cari Bilancia, potete aspettarvi un incontro per un aumento di stipendio. Dal punto di vista della salute state vivendo una fase equilibrata. Mangiate sano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ottime notizie dal mondo del lavoro. Possibili nuove entrate e soddisfazioni, in particolare per chi lavora in proprio.

Sagittario

Cari Sagittario, prendetevi del tempo prima di acquistare una nuova proprietà. Rimanere sinceri con il partner porterà a una relazione sana ed equlibrata.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, mangiare sano non sarebbe una cosa negativa… Seguite alcuni corsi per conoscere la gestione patrimoniale, anche lì – ogni tanto – siete carenti… Possibile qualche sorpresa dal lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 gennaio 2023), i tempi turbolenti nella vostra famiglia sono finiti. Potete aspettarvi un reddito extra.

Pesci

Cari Pesci, date spazio all’amore: viziate il partner, stategli vicino e godete di quanto vi tornerà indietro. L’amore è bello, ma va vissuto a fondo.