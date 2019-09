Oroscopo Branko oggi 24 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, il Sole in Bilancia è opposto al vostro segno e vi crea qualche disturbo a livello di umore. Non ci vorrà molto per i collegi per capire che in queste giornate vi girano parecchio le scatole; attenti a non bruciarvi, con questo stato d’animo, alcune opportunità di affari.

Toro

Amici del Toro, in questi giorni non chiedete altro che condurre delle giornate tranquille, cullati da una rassicurante quotidianità. Non avete affatto voglia di scomporvi, agitarvi o arrabbiarvi, anche se i motivi per fare tutte queste cose in realtà non vi mancano. Mantenete questo atteggiamento serafico, è quello giusto.

Gemelli

Cari Gemelli, pian piano state riconquistando fascino e sex appeal, visto che nell’ultimo periodo avete trascurato la vostra forma fisica. Famiglia, figli, lavoro, assorbono tutte le vostre energie e troppo spesso non avete tempo per voi stessi. Le donne, in particolare, sono “vittime” di un faticoso tran tran.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko oggi vi troverete obbligati a discutere di questioni economiche, il che vi porterà pensieri e preoccupazioni per tutta la giornata. Soprattutto quando gli investimenti riguardano i figli, vorreste stare tranquilli di poterli fare senza problemi.

Leone

Cari Leone, queste giornate stanno mettendo alla prova le vostre ambizioni, che siano amorose o professionali. Si tratta di un test di fine anno (quasi) per farvi avere un resoconto dei traguardi raggiunti e di quelli mancati. Se pensate di non aver realizzato qualcosa di molto importante per voi, è il caso di rimettersi a lavoro quanto prima.

Vergine

Amici della Vergine, soprattutto se siete studenti in questi giorni avrete un bel sorriso stampato in faccia. Avete passato degli esami importanti, raggiunto obiettivi personali e fatto vedere a tutti di che pasta siete fatti. Questo vi darà la carica, in questo inizio di autunno, per migliorare anche altri aspetti della vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, in questi ultimi mesi avete combattuto battaglie faticose e ora è giusto il momento di posare l’ascia di guerra e riposarvi. È il mese in cui il Sole vi illumina d’immenso, quindi approfittatene per godere dei suoi raggi: l’amore? È quel campo dove potete fare ancora molto.

Scorpione

Cari Scorpione, siete creature per lo più estremamente riservate e dedite a custodire segreti importanti. Ma soprattutto informazioni che potrebbero esporvi a giudizi e invidie altrui, cosa che disturberebbe il buon andamento delle vostre attività lavorative. Luna-Urano contro, infatti, segnalano inimicizie.

Sagittario

Amici del Sagittario, il vostro è un autunno d’amore. Con forza i sentimenti torneranno a travolgervi, invadere la vostra mente e il vostro cuore, solitario da troppo tempo. Sarete costretti ad addolcirvi, a togliervi di dosso un certo grigiore sentimentale, per farvi scaldare da qualcuno che entrerà nella vostra vita con l’irruenza di un fulmine.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko vi state già preparando per un 2020 in cui sarete i protagonisti dello zodiaco. Una buona fortuna vi assiste e vi rimarrà accanto se saprete compiere i giusti passi, trattare con le giuste persone e assumere le giuste decisioni.

Acquario

Cari Acquario, la Luna in Leone vi metterà un po’ in crisi. La vostra giornata sarà particolarmente movimentata a causa di una serie di discussioni; se saprete sfoggiare le vostre migliori arti diplomatiche, però, la crisi diventerà un’opportunità per saldare un rapporto d’amicizia a cui tenete e che si era raffreddato.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, qualcuno di voi sta soffrendo per amore, cercando di lasciarsi alle spalle un rapporto che si è chiuso come non volevate. Finite le lacrime ma poi ricominciate a vivere, con qualche sicurezza in più su ciò che per voi può funzionare e cosa no.

