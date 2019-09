Oroscopo oggi: martedì 24 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 24 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo martedì non attraverserete un buon periodo di forma. Le stelle, infatti, prevedono per voi una giornata sottotono e ricca di imprevisti. Cercate di riposare il più possibili, rimandando decisioni importanti o incontri delicati a un secondo momento. In amore, non sono escluse frizioni con il partner, soprattutto nel pomeriggio. I single, tra voi, iniziano a chiedersi il motivo della loro difficoltà a trovare l’anima gemella: non buttatevi giù, arriveranno tempi migliori.

Toro

Anche per il Toro è in arrivo una giornata un po’ difficile, durante la quale il vostro peggior nemico sarà la noia. Secondo l’oroscopo di oggi, martedì 24 settembre 2019, siete stufi della monotona routine, tra lavoro, famiglia e amici. Avreste tanto bisogno di una grossa novità: la cercate in alcune nuove conoscenze, ma non è quello che volete. Le stelle vi dicono che la vostra instabilità troverà presto pace. Nel frattempo, però, non fate cose di cui potreste pentirvi.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi (24 settembre 2019) finalmente tornate a sorridere. Ci sono molti settori della vostra vita che, da qualche giorno, sono in netto miglioramento. E il vostro umore ne beneficia in modo davvero inaspettato. In questo martedì, avrete l’energia e la forza di mettere da parte le ansie e le responsabilità del lavoro per dedicarvi a voi stessi. Se siete single, inoltre, ci sono buone probabilità di nuovi incontri. Approfittatevi e guardatevi bene attorno.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro riceveranno una buona notizia, a inizio giornata, che farà svoltare questo martedì. La settimana, per voi, è partita con il piede giusto: continuando così, riuscirete a togliervi diverse soddisfazioni. Dovete stare attenti soltanto a non trascurare eccessivamente le persone a voi care: qualcuno ve lo ha già fatto notare. Per il resto, siete tranquilli e con tanta voglia di fare anche sul lavoro. Continuate così.

Leone

Siete il segno del giorno, voi del Leone. Il vostro campo preferito sarà quello dell’amore: alcuni di voi stanno vivendo una storia iniziata da poco e quindi si lasciano trasportare dalla felicità delle nuove relazioni; altri, invece, sono impegnati da tempo ma troveranno il modo per rompere la routine e rendere tutto più piccante. Buone notizie in arrivo anche per i single: insomma, questo martedì 24 settembre 2019 sarà una giornata da non dimenticare.

Vergine

Amici della Vergine, anche per voi questo martedì sarà abbastanza positivo. Finalmente avete avuto il coraggio di prendere l’iniziativa in amore: riuscirete così a sorprendere il partner, con cui passerete dei momenti davvero spensierati. Essere spensierati, invece, sul lavoro non vi riuscirà moltissimo: siete delle persone abbastanza ansiose e in questo periodo, pieno di responsabilità, non mancano le paure. Dovete credere maggiormente in voi stessi, senza temere errori o ramanzine.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi 24 settembre 2019, passeranno un martedì felice all’insegna dell’amore e dei sentimenti genuini. Sia che decidiate di passare la giornata da soli con il partner, sia che la trascorriate con gli amici e la famiglia, avrete molto di cui sorridere. Qualcuno, nel pomeriggio, vi darà anche una bellissima notizia: il vostro ottimismo sarà alle stelle.

Scorpione

Amici dello Scorpione, siete davvero di umore nero. Avete l’impressione che tutti, anche le persone che più vi vogliono bene, remino contro di voi. Sentire il rumore dei nemici a volte fa bene alla motivazione, ma nel vostro caso invece vi butta giù e vi fa passare la voglia di affrontare la giornata. Cercate di reagire, cercate il buono in ogni cosa, anche nella più nera. Solo così potete andare avanti in attesa di tempi migliori.

Sagittario

Il Sagittario oggi dovrà affrontare un martedì alquanto difficile. Qualche problema fisico vi fa partire con il piede sbagliato: sapete di dover curare meglio il vostro corpo, ma non sempre ci riuscite. A ciò si aggiunga una delusione ricevuta nei giorni scorsi e che ancora fate fatica a smaltire. In questa giornata, non avrete molta pazienza da dedicare a chi, invece, conta molto sul vostro aiuto. Dosate le parole per non ferire le persone che vi vogliono bene.

Capricorno

Amici del Capricorno, questo martedì 24 settembre 2019 sarà molto impegnativo per voi. Tuttavia, con i giusti accorgimenti, riuscirete a portare a casa grandi soddisfazioni. L’oroscopo di oggi, infatti, prevede per voi una fase di stallo in amore: sentite un po’ di freddezza nel partner, cercate di capire da cosa deriva. Nel frattempo, sul lavoro vivete un periodo di stanchezza: tenete duro, anche perché nel pomeriggio si aprirà per voi una nuova occasione da cogliere al volo.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario oggi avranno ricche occasioni di ottenere alcune soddisfazioni che aspettano da tanto. Sul lavoro, infatti, state lavorando da tempo a un progetto a cui tenete molto: dopo aver accettato i consigli di una persona esperta e senza secondi fini, siete vicini alla soluzione. E siete orgogliosi. In famiglia procede tutto a gonfie vele, anche se il partner vi vorrebbe un po’ più presenti e meno concentrati sulla vostra professione.

Pesci

Amici dei Pesci, anche per voi si apre un martedì 24 settembre decisamente sopra la media. Sul lavoro, vedete la luce in fondo al tunnel: è stato un periodo impegnativo, durante il quale al vostro sudore non corrispondevano risultati. Adesso, invece, sembra arrivato il vostro momento. Approfittatene. In amore, state attenti a certe promesse: non fatele, se non siete sicuri di poterle mantenere.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

