Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 16 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, dicembre ti regala un periodo di energia e voglia di fare. È il momento giusto per prendere iniziative e chiudere questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro potresti ricevere riconoscimenti importanti, ma evita di agire d’impulso. In amore, il mese favorisce incontri e chiarimenti: chi è solo potrebbe vivere una storia emozionante, mentre le coppie ritrovano complicità e passione.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna di dicembre porta equilibrio e stabilità. Sul lavoro, la costanza paga, e anche piccoli sforzi saranno premiati. In amore, la serenità aumenta: i rapporti consolidati vivranno momenti di armonia, mentre i single potrebbero scoprire una persona speciale attraverso amici o contatti sociali. Fai attenzione a spese eccessive: prudenza economica.

Gemelli

Cari Gemelli, dicembre è un mese di comunicazione e incontri. Le stelle ti incoraggiano a parlare chiaro e a risolvere malintesi. Viaggi brevi o trasferte possono portare opportunità professionali. In amore, chiarimenti con il partner saranno importanti: non rimandare ciò che senti necessario dire.

Cancro

Cari Cancro, mese di riflessione e introspezione. Sul lavoro, qualche ostacolo richiede pazienza e organizzazione. In amore, è tempo di recuperare equilibrio: chi ha vissuto tensioni potrà ritrovare serenità, mentre i single devono aprirsi senza timore. La salute richiede attenzione: cura il riposo.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 dicembre 2025), dicembre ti porta a brillare e a essere protagonista. Sul lavoro, idee originali e progetti ambiziosi trovano terreno fertile. In amore, incontri emozionanti e nuove passioni rendono il mese intenso; chi è già in coppia vivrà un periodo di complicità e intesa. La fortuna è dalla tua parte, soprattutto nella seconda metà del mese.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, mese di organizzazione e concretezza. Sul lavoro, costanza e precisione saranno premiate. In amore, calma e serenità: chi ha vissuto tensioni potrà recuperare, mentre i single troveranno opportunità più concrete che fugaci. La prudenza economica resta importante.

Bilancia

Cari Bilancia, dicembre porta equilibrio e riflessione. Sul lavoro, buone occasioni si presentano ma richiedono attenzione ai dettagli. In amore, i rapporti consolidati vivono momenti di armonia, chi è solo avrà occasioni a metà mese. Fortuna negli affari e nelle relazioni dal 15 dicembre in poi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mese di passione e intensità. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose e idee innovative avranno successo. In amore, desiderio di profondità: chi è solo potrebbe vivere colpi di fulmine, mentre le coppie ritrovano un’intesa travolgente. La fortuna sarà positiva soprattutto in ambito sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, dicembre stimola curiosità e voglia di scoperta. Sul lavoro, possibilità di avanzamento e nuove collaborazioni. In amore, incontri stimolanti e divertenti; chi è solo potrebbe iniziare una storia leggera ma significativa. La fortuna è presente nei viaggi e nei contatti sociali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, mese di consolidamento e programmazione. Sul lavoro, i progetti a lungo termine prendono forma e si costruiscono basi solide. In amore, chi è in coppia trova stabilità, mentre i single devono essere pazienti: la persona giusta arriverà con calma. La fortuna è discreta ma costante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 dicembre 2025), dicembre porta idee innovative e voglia di cambiare. Sul lavoro, le intuizioni creative possono aprire nuove strade. In amore, dialogo e sincerità favoriscono la crescita dei rapporti; chi è solo potrebbe vivere incontri intriganti. Fortuna in crescita verso fine mese.

Pesci

Cari Pesci, mese di sensibilità e intuizione. Sul lavoro, opportunità creative e nuove collaborazioni. In amore, chi è solo può vivere incontri emozionanti; le coppie devono fare attenzione a non idealizzare troppo. La fortuna accompagna i sentimenti e la creatività.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 15 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 15 al 21 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 15 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 15 dicembre 2025
Ricerca