Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 dicembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 dicembre2025:

Ariete

Cari Ariete, dicembre ti regala un periodo di energia e voglia di fare. È il momento giusto per prendere iniziative e chiudere questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro potresti ricevere riconoscimenti importanti, ma evita di agire d’impulso. In amore, il mese favorisce incontri e chiarimenti: chi è solo potrebbe vivere una storia emozionante, mentre le coppie ritrovano complicità e passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna di dicembre porta equilibrio e stabilità. Sul lavoro, la costanza paga, e anche piccoli sforzi saranno premiati. In amore, la serenità aumenta: i rapporti consolidati vivranno momenti di armonia, mentre i single potrebbero scoprire una persona speciale attraverso amici o contatti sociali. Fai attenzione a spese eccessive: prudenza economica.

Gemelli

Cari Gemelli, dicembre è un mese di comunicazione e incontri. Le stelle ti incoraggiano a parlare chiaro e a risolvere malintesi. Viaggi brevi o trasferte possono portare opportunità professionali. In amore, chiarimenti con il partner saranno importanti: non rimandare ciò che senti necessario dire.

Cancro

Cari Cancro, mese di riflessione e introspezione. Sul lavoro, qualche ostacolo richiede pazienza e organizzazione. In amore, è tempo di recuperare equilibrio: chi ha vissuto tensioni potrà ritrovare serenità, mentre i single devono aprirsi senza timore. La salute richiede attenzione: cura il riposo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 dicembre 2025), dicembre ti porta a brillare e a essere protagonista. Sul lavoro, idee originali e progetti ambiziosi trovano terreno fertile. In amore, incontri emozionanti e nuove passioni rendono il mese intenso; chi è già in coppia vivrà un periodo di complicità e intesa. La fortuna è dalla tua parte, soprattutto nella seconda metà del mese.

Vergine

Cari Vergine, mese di organizzazione e concretezza. Sul lavoro, costanza e precisione saranno premiate. In amore, calma e serenità: chi ha vissuto tensioni potrà recuperare, mentre i single troveranno opportunità più concrete che fugaci. La prudenza economica resta importante.

Bilancia

Cari Bilancia, dicembre porta equilibrio e riflessione. Sul lavoro, buone occasioni si presentano ma richiedono attenzione ai dettagli. In amore, i rapporti consolidati vivono momenti di armonia, chi è solo avrà occasioni a metà mese. Fortuna negli affari e nelle relazioni dal 15 dicembre in poi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mese di passione e intensità. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose e idee innovative avranno successo. In amore, desiderio di profondità: chi è solo potrebbe vivere colpi di fulmine, mentre le coppie ritrovano un’intesa travolgente. La fortuna sarà positiva soprattutto in ambito sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, dicembre stimola curiosità e voglia di scoperta. Sul lavoro, possibilità di avanzamento e nuove collaborazioni. In amore, incontri stimolanti e divertenti; chi è solo potrebbe iniziare una storia leggera ma significativa. La fortuna è presente nei viaggi e nei contatti sociali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, mese di consolidamento e programmazione. Sul lavoro, i progetti a lungo termine prendono forma e si costruiscono basi solide. In amore, chi è in coppia trova stabilità, mentre i single devono essere pazienti: la persona giusta arriverà con calma. La fortuna è discreta ma costante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 dicembre 2025), dicembre porta idee innovative e voglia di cambiare. Sul lavoro, le intuizioni creative possono aprire nuove strade. In amore, dialogo e sincerità favoriscono la crescita dei rapporti; chi è solo potrebbe vivere incontri intriganti. Fortuna in crescita verso fine mese.

Pesci

Cari Pesci, mese di sensibilità e intuizione. Sul lavoro, opportunità creative e nuove collaborazioni. In amore, chi è solo può vivere incontri emozionanti; le coppie devono fare attenzione a non idealizzare troppo. La fortuna accompagna i sentimenti e la creatività.